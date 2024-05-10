مفاجأة في اغتيال أم فهد العراقية .. السرّ في آخر فيديو لها!

في تطوّر جديد متعلق بحادثة اغتيال البلوغر العراقية غفران مهدي سوادي الشهيرة بـ”أم فهد”، ذكرت تقارير إخبارية بأنّ الجهات الأمنية في العراق ألقت القبض على مصفف الشعر، كمشتبه فيه.

وقتلت البلوغر أم فهد، في 27 أبريل/نيسان، على يد مجهول كان يستقل دراجة نارية، بينما كانت في سيارتها أمام منزلها وسط بغداد.

وجرى اعتقال مصفف الشعر بعد أن وثّقت “أم فهد” آخر فيديو لها قبل ساعات فقط من اغتيالها، وهي في صالون الحلاقة الخاص بالمشتبه فيه.

عائلة مصفف الشعر المتهم باغتيال أم فهد: “ابننا بريء”

فقد ناشدت عائلة مصفف الشعر الإفراج عنه، بينما أكدت والدته أنه “بريء”، معلقة بالقول: “عمرك سمعت عن قاتل يُكتشف ويلقى القبض عليه في 5 دقائق”.

مسلح يغتال البلوكر الملقبة بـ "أم فهد" داخل سيارتها في #بغداد، بعد تهديدات وخلافات متبادلة مع بلوكر أخرى، وشكوك بصلات بشكة الابتزاز التي يقودها ضباط في الداخلية والدفاع. pic.twitter.com/ALMVryJ71L — مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) April 26, 2024

وأضافت والدة المتهم، الذي يدعى هيثم إن “ابنها، وفي لحظة اغتيال أم فهد، كان قد نشر لتوه عبر حسابه على إنستغرام، مقطع الفيديو ذاته الذي كان يصفف فيه شعر البلوغر العراقية”.

ولفتت إلى أنّ شقيق “أم فهد” كان قد قال في التحقيقات إن المتهم هيثم الموقوف “بريء”.

وقال شقيقه إن “هيثم خرج من الصالون فور علمه بما حدث، ليفاجأ بالقبض عليه بسرعة، لمجرد ارتدائه قميصًا أسود يتشابه مع لباس القاتل”.

وأوضح أنهم لا يعرفون شيئًا عنه منذ إلقاء القبض عليه، وأنه نُقِل بين عدة سجون.

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يذكر أن صوراً عارية مسربة لجثة المشهورة العراقية أم فهد، تم تداولها على نطاق واسع عبر جروبات الواتساب. تسببت بحالة من الغضب في العراق.