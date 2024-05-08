تسريبات عن صراع داخلي وتمرد.. ماذا يحدث داخل القصر الملكي بالمغرب؟

زعمت صحيفة “الخبر” الجزائرية تحت عنوان “بيت محمد السادس يحترق”، وجود انقسام حاد بين ضباط وأفراد القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن المغربية.

وقالت الصحيفة المحلية واسعة الانتشار إن هناك اشتباكات دامية بين الحرس الخاص لـ”مولاي رشيد” وحرس ولي العهد، على خلفية من تكون له خلافة الملك الذي تزعم أنه مصاب، منذ سنوات، بمرض مزمن.

ويتميز هذا الصراع الداخلي بتصاعد عمليات الفرار من الخدمة وإعلانات العصيان، والتي تغذيها الانقسامات والتنافسات العميقة داخل الجيش المغربي.

وبحسب ذات المصدر أصدرت السلطات المغربية تعليمات وتحذيرات وتهديدات لوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية بالامتناع عن تسريب أخبار الصراع الداخلي والتمرد، خوفا من انتشاره إلى الرأي العام.

هل يوجد دور للموساد؟

وفي السياق ذاته نشر الإعلامي الجزائري “أحمد حفصي” مقطع فيديو لمولاي رشيد النجل الأصغر للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وشقيق ملك المغرب محمد السادس، مع مسؤول إسرائيلي وعلق عليه :”يبدو أن إسرائيل ومن خلال ” عيونها ” في القصر الملكي المغربي أندري أزولاي تريد مولاي رشيد وريثا للعرش في المغرب!”

وأضاف :”هل تخلى مدير المخابرات الخارجية ياسين المنصوري ومدير الأمن الداخلي الحموشي عن صديقهم الملك المفترس” واستدرك حفصي بنبرة تهكم:”حريم ” الزريبة ” أسماء ،حسناء ،مريم .. كلمة السر ! دون أن يوضح المقصود بكلامه.”

يبدو أن إسرائيل ومن خلال ” عيونها ” في القصر الملكي المغربي #أندري_أزولاي تريد #مولاي_رشيد وريثا للعرش في #المغرب !! هل تخلى مدير المخابرات الخارجية #ياسين_المنصوري و مدير الأمن الداخلي #الحموشي عن صديقهم الملك المفترس ؟ حريم ” الزريبة ”

أسماء ،حسناء ،مريم ..كلمة السر… pic.twitter.com/muaqxdbRjq — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) May 7, 2024

معركة كسر عظم

وبدوره قال موقع “بوابة الجزائر” إن هناك معركة أشبه بكسر العظم تدور رحاها داخل الأسرة الحاكمة في المغرب، وبلغ الصراع العائلي على الحكم داخل القصر الملكي مرحلة الصدام.

الموقع أشار إلى أن هذه التحركات المريبة جاءت بعد قرار الملك المغربي محمد السادس منح صلاحيات كبرى لولي العهد مولاي الحسن، المرفوض من قبل شقيقات الملك اللواتي يعارضن بدعم من شقيقهم مولاي الرشيد توليه الحكم خلفا لمحمد السادس.

وأضاف المصدر أن هذا جاء لاعتبارات عدة لعل أبرزها تخوف أميرات القصر الملكي المغربي أسماء ، حسناء ،مريم من عودة غريمتهن طليقة محمد السادس لالة سلمى إلى دار المخزن (مقر إقامة الملك ) في حال نجح سيناريو توريث ابنها الصغير ولي العهد.

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اعتكاف الملك

وفي السياق ذاته أفيد أن الملك “محمد السادس” يعتكف تحت حراسة أمنية مشددة في إقامة بالدار البيضاء، بينما يجهل مكان تواجد ولي العهد والغريب هو ما تسرب عن وساطة سعودية بين أفراد العائلة الحاكمة في المغرب.

وظهر ملك المغرب شاحب الوجه غير قادر على حمل رسالة خطية من عاهل السعودية في صورة نشرتها وكالة الانباء الرسمية المغربية مرفقة ببرقية مقتضبة، تتحدث عن وصول الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء، مبعوث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، حاملا رسالة من خادم الحرمين الشريفين إلى ملك المغرب، الثلاثاء.

وعلى المستوى الشعبي أدى إصرار النظام المغربي على تعزيز علاقاته مع الكيان الصهيوني إلى تأجيج الغضب المتزايد في الشوارع، مع رفض قوات الأمن قمعه على عكس ما حدث من قبل.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في عمليات القتل الوقحة للفلسطينيين في غزة وغيرها من الأراضي المحتلة، مما أدى إلى مجازر مستمرة طوال الأشهر السبعة الماضية.

وقد خلفت هذه الفظائع أكثر من 34 ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى والنازحين، ودمرت البنية التحتية في المنطقة.