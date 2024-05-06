موعد أولى جلسات محاكمة سعيد جداد في عُمان.. والسماح لعائلته بزيارته

وطن – كشفت مصادر عمانية عن إحالة السلطات في سلطنة عمان للسياسي والناشط المثير للجدل سعيد جداد إلى المحاكمة، بعد حوالي 3 أسابيع من اعتقاله والتحقيق معه حول ما يبثه على حسابه بمنصة “إكس”.

وكان سعيد جداد قد اختفى فجأة وتوقف عن التغريد منذ منتصف أبريل الماضي، وآخر تغريدة له كانت يوم 15 أبريل تحديدا، لتتأكد بعد ذلك أخبار توقيفه واعتقاله من قبل الأمن العماني.

ودأب سعيد جداد منذ بداية حرب غزة على مهاجمة حماس وشيطنة المقاومة وتبني أجندة إماراتية واضحة، فضلا عن إثارته الرأي العام في السلطنة بالتحريض ضد الحكومة تارة، والتطاول على مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي تارة أخرى، ما جعله محل جدل واسع في السلطنة وهاجمه الكثيرون رافضين ما وصفوه بالسموم التي يبثها بين العمانيين بشكل غير مباشر.

تفاصيل إحالة سعيد جداد للمحاكمة

وبحسب المصادر فقد تم تحويل “جداد” للمحاكمة بعد اعتقاله واستدعائه من قبل السلطات إلى مقر القسم الخاص في صلالة بمحافظة ظفار، بسبب منشوراته على مواقع التواصل.

وكانت السلطات العمانية قد استدعته للتحقيق يوم 15 إبريل 2024، واحتجزته منذ ذلك اليوم، قبل أن تقرر لاحقا تحويله للمحاكمة،

المصادر العمانية لفتت كذلك إلى تاريخ المحاكمة والتي ستُعقد أولى جلساتها يوم 14 مايو 2024. وسمحت السلطات الأمنية لعائلة سعيد جداد بزيارته في ساعات محددة.

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جدير بالذكر أن سعيد جداد قد غادر السلطنة عام 2017 إلى بريطانيا وطلب اللجوء هناك بعد احتجازه لفترة بالسلطنة أيام السلطان الراحل قابوس بن سعيد، لذات الأسباب حيث عرف عنه إثارة الجدل دائما ويتهمه البعض بتنفيذ أجندة إماراتية في السلطنة.

لكن في عام 2020 عاد جداد إلى السلطنة بعهد السلطان هيثم بن طارق، بعد العفو عنه، واعتذر عن كل ما فعله وقاله بحق القيادة العمانية أثناء فترة لجوئه، ونشر وقتها من لندن مقطعاً مصوراً يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم.

وقبل أيام أثارت تغريدة للإعلامي والسياسي الأردني المقرب من أبوظبي والمحسوب على النظام الإماراتي يوسف علاونة، غرد فيها عن سعيد جداد مطالبا بإطلاق سراحه، الجدل بين العمانيين وسط اتهامات لجداد بتنفيذ أجندة إماراتية في السلطنة.