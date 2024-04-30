سبب اعتقال سعيد جداد في عُمان.. ما علاقة الإمارات والمفتي الخليلي؟

وطن – يتصدر اسم الناشط والسياسي العماني المثير للجدل سعيد جداد أحاديث العمانيين عبر مواقع التواصل، عقب اختفائه المفاجئ وانتشار أنباء عن توقيفه واستدعائه من قبل الأمن.

ويتضح بمراجعة حساب سعيد جداد على منصة (إكس) الذي كان ينشط عليه بشكل دائم، اختفائه وتوقفه عن التغريد منذ منتصف أبريل الجاري، وآخر تغريدة له كانت يوم 15 أبريل تحديدا، وتناول فيها الهجوم الإيراني على إسرائيل وسخر منه.

وأكدت حسابات عمانية أن السلطات استدعت سعيد جداد منذ أكثر من أسبوعين، يوم 16 إبريل، أي منذ توقف حسابه عن التغريد تقريبا، وربط البعض خبر احتجازه بتغريداته المثيرة للجدل مؤخرا التي هاجم فيها المقاومة الفلسطينية في تبني واضح لأجندة الإمارات، التي اتهمه البعض بالعمالة لصالحها.

الاستدعاء لا يكفي وحده لهذا الفتان بل نريد محاكمته وحبسه بسبب تغريداته الطائفية والتعرض للدولة ورموزها #سعيد_جداد pic.twitter.com/yXXSBpFYvS — المستهام الطائي (@abdil779) April 29, 2024

سعيد جداد شيطن المقاومة الفلسطينية وأساء للمفتي الخليلي

وأرجعت السبب لتغريداته المثيرة للجدل في منصة إكس. وكان سعيد جداد قد غادر السلطنة عام 2017 إلى بريطانيا وطلب اللجوء هناك بعد احتجازه لفترة أيام السلطان الراحل قابوس بن سعيد، لذات الأسباب حيث عرف عنه إثارة الجدل دائما ويتهمه البعض بتنفيذ أجندة إماراتية في السلطنة.

هل سبق ان رأيتم مثل هذا في مصلياتنا من قبل ؟اطفال يعرض صور في المصلى العيد والامام يخطب ؟ وهل يمكن ان نرى مثل هذه الصور تعريضا ايضا في المساجد اثناء خطبة الجمعة والصلوات؟ وهل يجوز في ديننا ، وياترى من اين استوردناها ؟ pic.twitter.com/usBv4xaaZs — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) April 11, 2024

وفي عام 2020 عاد سعيد جداد إلى سلطنة عمان بعهد السلطان هيثم بن طارق، وبعد تفاهمات مع السلطة العمانية، واعتذر عن كل ما فعله وقاله بحق القيادة العمانية أثناء فترة لجوئه.

ونشر جداد وقتها من لندن مقطعاً مصوراً يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة، مشيراً إلى أنه تم ترتيب إجراءات عودته للسلطنة.

وفسر البعض أسباب اعتقال سعيد جداد، لنشاطه المثير للجدل مؤخرا عبر حسابه بمنصة “إكس” والذي يظهر فيه جليا شيطنته للمقاومة الفلسطينية وحماس وتبنيه أجندة إماراتية، فضلا عن إساءته لمفتي السلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

🚨 سلطنة عُمان تعتقل سعيد جداد pic.twitter.com/BB9vAP16b6 — عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) April 29, 2024

اتهامات بتنفيذ أجندة إماراتية ويوسف علاونة على الخط

وما زاد من الاتهامات الموجهة من قبل البعض لجداد بأنه بات يتبع أجندة إماراتية واضحة، هي تغريداته التي ظهر فيها يتملق الإمارات ورئيسها محمد بن زايد بشكل مبالغ فيه.

#سلطنة_عمان تحتجز سعيد جداد جاسوس #الإمارات و #محمد_بن_زايد. يذكر ان جداد تم تجنيده اثناء اقامته خارج سلطنة عمان كمعارض لنظام السلطان الراحل قابوس وعاد بعد العفو الذي أصدره السلطان هيثم. وأثار جداد غضب الكثير من العمانيين وكان يهاجم كل عماني ينتقد الإمارات وكل منشوراته لصالح… pic.twitter.com/1VEue5OjIW — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 29, 2024

فضلا عن اتباعه نفس المنهج الإماراتي تجاه قضايا المنطقة، خاصة الهجوم الدائم على حركة المقاومة الفلسطينية حماس ومحاولة شيطنة رموزها.

وبعد عودته للسلطنة عام 2020، صرح سعيد جداد بأنه طوى صفحة الماضي وعاد إلى بلاده، استجابة لعفو السلطان هيثم بن طارق.

وقال جداد في تصريحات صحفية وقتها إنه بغض النظر عما حدث فقد خلق الأمر (العفو) في نفسي شعوراً بأن مكاني الحقيقي الذي أستطيع أن أخدم فيه بلدي، هو داخل عمان.

واستطرد “بالعفو السلطاني السامي، لم أعد أجد مبرراً لوجودي في الخارج، لذا قررت الاستجابة فورا لنداء السلطان وعفوه الكريم.”

اعتقد ياشيخ ان هذا الكلام ربما يصلح في برنامج افتح ياسمسم او قرائته للاطفال عند النوم.

هل اذا صدقنا جدلا ان 40 رجلا قاتلوا اربعة آلاف وهزموهم !! والف مقاتل هزموا خمسين الف ونحو ذلك من القصص الخرافية !!؟؟ هل يمكن ان يحدث مثل هذا في عصر ال اف35 واف16 وفي عصر الصواريخ البالستية… pic.twitter.com/mBPtXZjCeR — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) April 5, 2024

الإعلامي والسياسي الأردني المقرب من أبوظبي والمحسوب على النظام الإماراتي يوسف علاونة، دخل على الخط وغرد عن سعيد جداد مطالبا بإطلاق سراحه.

وقال بحسب ما رصدت (وطن) على حسابه بإكس:” قلبي مع الأخ العزيز سعيد وعائلته الكريمة.”

#سعيد_جداد

– هناك خبر متداول بشأن هذا الصديق العزيز المخلص لبلاده ولعلاقاتها العربية وخصوصا أشقاؤها في الجوار.

• المتداولون للخبر من صنفين:

– صنف حقير يتشفى، وتجد أن ٩٩ في المائة منهم يتبرقعون وراء أسماء مستعارة.

• الباقون من أهل الأسماء الصريحة والعناوين غير المخفية يقولون… — يوسف علاونة (@yousef_alwnah) April 29, 2024

وكان سعيد جداد قد نشر تغريدة أواخر مارس الماضي، في صيغة شكوى للسلطات. يتحدث فيها عن انقطاع راتبه التقاعدي بشكل مفاجئ.