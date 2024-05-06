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“ساندوتشات الموت”.. حصيلة ضحايا حادث التسمم الغذائي في المغرب ترتفع

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"ساندوتشات الموت".. حصيلة ضحايا حادث التسمم الغذائي في المغرب ترتفع

وطن – كشفت وسائل إعلام مغربية أن حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي تعرض له رواد محل للوجبات السريعة بمنطقة “المحاميد” الشعبية بمدينة مراكش، ارتفعت إلى 5 وفيات.

وذكرت صحيفة “الأيام 24” المغربية، أن الأمر يتعلق بسيدة كانت قد غادرت المستشفى الأسبوع الماضي، قبل أن تسوء حالتها الصحية وتفارق الحياة، يوم الأحد 5 مايو الجاري.

تسمم غذائي مميت

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حيث تعرض 26 شخصا ضمنهم رجلا أمن، إلى تسمم غذائي مميت عقب تناولهما “ساندويتشا” بأحد محلات بيع المأكولات السريعة المنتشرة بحي المحاميد بمراكش، ما تسبب في وفاة 5 أشخاص.

وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن صاحب المحل المذكور تمت متابعته قضائيا في حالة اعتقال بتهمة “المشاركة في التسبب في وفاة بغير قصد وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة”.

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كما لفتت إلى أن السلطات الأمنية أغلقت المحل الذي تسبب في هذه المأساة.

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