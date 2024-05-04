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أنهار وبحيرات ضخمة تظهر فجأة بصحراء الربع الخالي.. ما علاقتها بنبوءة للرسول وقيام الساعة؟

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بحيرات وسيول عارمة في صحراء الربع الخالي بالسعودية ودول خليجية

وطن – كشفت الأنواء المناخية غير المعتادة التي ضربت العديد من بلدان الخليج العربي، عن تشكل بحيرات ضخمة في صحراء الربع الخالي التي تشترك فيها المملكة العربية السعودية مع دول خليجية، ما بين الأفلاج والسليل في منطقة “الضبعية” في واقعة نادرة الحدوث.

وصحراء الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية “متّصلة” في العالم، وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت عدة مناطق في السعودية سيولا غمرت الطرق بفعل الأمطار الغزيرة، ودفعت السلطات لتعليق الدراسة، في وقت أعلنت فيه الإمارات رفع حالة التأهب تحسبا لحالة مماثلة.

ونشر خبير المناخ زياد الجهني مقطع فيديو من منطقة “الضبعية” على حسابه بإكس وعلق:”حالات مطرية تاريخية، فاضت منها السدود وتكونت بحيرات ضخمة في مشاهد غير معهودة”.

وأظهر الفيديو مياه غزيرة تغمر مساحات واسعة من الأرض في صحراء الربع الخالي، لتحولها إلى ما تشبه البحيرة الضخمة وبدت بعض السيارات وقد غمرت بكاملها وكذلك أعمدة الكهرباء.

وتصنف منطقة الربع الخالي المشتركة بين عدد من بلدان الخليج على أنها من أكثر الأماكن الجافة في العالم.

تتجزأ صحراء الربع الخالي بين 4 دول هي السعودية واليمن وسلطنة عُمان والإمارات، والجزء الأكبر منها يوجد داخل المملكة، وتبلغ مساحتها حوالي 430,000 كيلو متر مربع.

“نبوءة الرسول تتحقق”

وتباينت ردود وتعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الظاهرة وتشكل ما يشبه البحيرة في صحراء الربع الخالي الذي لطالما عرف أنه مناطق جرداء قاحلة.

حيث ربط البعض ما يجري بحديث الرسول ﷺ الذي يقول فيه: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضُلّال الطريق”.

وعلق صاحب حساب باسم “العنكبوت” بأن ما يحدث في السعودية من سيول على مدار عشر سنوات سابقة لليوم هو “أكبر دليل على وعد النبي للمسلمين بأن لا تقوم الساعة قبل أن تتحول الربع الخالي إلى مساحات خضراء ووديان سبحان الله”.

وروى “أحمد الأسمري”أنه اعتاد منذ سنوات على قطع هذه المسافة ما بين جنوب المملكة مقر الإقامة الدائم وبين عمله في المنطقة الشرقية، وكان يرى هذه المنطقة صحراء على مد البصر.

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وكان خبير الطقس والأرصاد الجوية السعودي “خالد الزعاق”، قال إن الجزيرة العربية ستشهد تلك التغيرات من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها، مستشهداً بما يعيشه الجزء الجنوبي الغربي من السعودية، والذي يسمى “الربع الخالي”، من تغيرات ملحوظة.

وأضاف “الزعاق” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عبر حسابه بمنصة إكس، أن الربع الخالي يعد أكبر صحراء رملية وأعلى كتلة كثبان رملية ومنه أشهر وأحدث النيازك دوليًّا، وأكبر كنز معرفي جغرافي في العالم، وسمي كذلك؛ لأنه خالٍ من الحياة بسبب عدم سقوط الأمطار.

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