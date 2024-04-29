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بعد دبي.. سيول مرعبة تجتاح المدينة المنورة بالسعودية وتبتلع السيارات (فيديو)

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بعد دبي.. سيول مرعبة تجتاح المدينة المنورة بالسعودية وتبتلع السيارات

وطن – اجتاحت منطقة “العيص” شمال غرب المدينة المنورة سيول تاريخية هائلة جرفت كل ما في طريقها من سيارات وأشجار، في مشهد يعيد إلى الأذهان سيول جدة التي وقعت في نوفمبر 2022، واجتاحت الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلاً من الأضرار بالسيارات.

وشهدت محافظة العيص، هطول أمطار غزيرة وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول داخل المحافظة.

وفوجئ الأهالي بأمطار غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية بقوة هائلة وتسببت السيول بقطع الشوارع وجرفت المركبات وأدت إلى انهيار بعض الطرق في المحافظة، فيما تباشر الأجهزة المعنية عدة مواقع متضررة.

سيول تجتاح العيص في المدينة المنورة

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي رصدته “وطن”مياه هائلة وهي تتدفق بصورة مرعبة وعلى مستوى مرتفع، وتدخل إلى بعض المحال التجارية المنتشرة على جانبي الشارع. فيما شوهدت شجرة وهي تنجرف مع المياه الهادرة.

وكانت إدارة الدفاع المدني بمحافظة “العيص” حذرت المواطنين من عبور الأودية والشعاب ومجاري السيول، أثناء جريانها الذي قد يعرض حياتهم للخطر ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال.

ورفع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة المدينة المنورة، متوقعا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وأوضح المركز فترة الإنذار؛ مشيرًا إلى شموله العيص؛ خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، اليوم الاثنين.

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وتوقعت “الأرصاد” أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول. وهذا ما ظهر في فيديوهات تم تداولها عبر منصة “إكس”.

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