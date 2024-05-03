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لقطات من مسيرة إسرائيلية توثق جرائم مروعة لجيش الاحتلال في غزة

بقلم
جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وطن – بثت قناة “الجزيرة” الفضائية، لقطات من مسيرة إسرائيلية حصلت عليها بعد أن تم إسقاطها في قطاع غزة.

وتوثق هذه اللقطات، مجموعة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة.

وأظهرت الصور، التي قالت القناة إنها تعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، دبابات إسرائيلية تتحصن في عدد من مدارس الشجاعية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تحولت هذه المدارس إلى ثكنات لدبابات جيش الاحتلال بعد أن طردت سكانها.

وكشفت الصور كذلك عن تجريف الدبابات الإسرائيلية مقبرة التوانسة وسط حي الشجاعية، وعبثها بجثث الفلسطينيين.

فلسطيني “درع بشري”

كما ضمت الصور توظيف جنود الاحتلال فلسطينياً كدرع بشرية وإرساله لداخل إحدى المدارس بحي الشجاعية، إلى جانب ملاحقته من مسيرتين إسرائيليتين.

وشوهدت في الفيديو، جثة ملقاة بين أزقة الحي، مجهولة الهوية، ولا يعرف طريقة قتلها ولا مصيرها.

تقرير أممي يوثق حجم الدمار في غزة

في سياق متصل، أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، بأن عملية إعادة بناء المنازل المهدمة في قطاع غزة ستستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد تستغرق عدة عقود.

حجم الدمار في غزة
غزة بحاجة إلى “قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل حسب تقرير أممي

وقال تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع خمسة أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.

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وأضاف أن غزة بحاجة إلى “قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل” في حال تصور تتبع فيه وتيرة إعادة الإعمار الإيقاع الذي حدث في كثير من الحروب السابقة في غزة.

كما أظهر تقرير منفصل يستند إلى صور للأقمار الاصطناعية حللتها الأمم المتحدة أن 85.8 بالمئة من المدارس في غزة تعرضت لمستوى ما من الأضرار منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن أكثر من 70% من المدارس ستحتاج إلى إعادة بناء كبيرة أو كاملة.

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جرائم الاحتلال الإسرائيلي

لقطات من مسيرة إسرائيلية توثق جرائم مروعة لجيش الاحتلال في غزة

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