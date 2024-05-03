شبه عارية.. أزمة جديدة لحسام موافي بسبب فستان ابنته بحفل زفافها (شاهد)

وطن – شن نشطاء على منصات التواصل بمصر هجوماً عنيفاً على الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بعد ظهور ابنته في حفل زفافها بثوب وصف بالفاضح حيث بدا عاريا، ويشف ما تحته من خلال قماش الشيفون.

وجاء ذلك بعد أيام من تداول صورة لحسام موافي أثارت جدلاً وبدا فيها وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، في نفس حفل الزفاف الخاص بابنته.

ابنة حسام موافي بفستان زفاف فاضح

وظهرت ابنة حسام موافي، خلال حفل زفافها بلا حجاب بفستان أبيض بسيط مصنوع من القماش الأورجنزا الشفاف أبيض، ذو بطانة قصيرة بأكمام مكشوفة.

أتأمرون البنات بالحجاب وتنسون بناتكم يا عم الشيخ الدكتور حسام موافي؟؟؟؟؟

تباً لكم أجمعين🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qTSHvtE9eE — Ismail Hosny (@IsmailHosny1) May 2, 2024

وبدت وهي تراقص والدها وتغني له بعض كلمات أغنية “شكراً” للفنانة السورية أصالة نصري.

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ازدواجية موافي

وهو الأمر أثار رواد منصات التواصل الاجتماعي متهمين إياه بالإزدواجية وأنه لطالما غازل المزاج السلفي بخلط العلم بالدين، وكان قال موافي في تصريحات متلفزة :” لو اتكلمت عن الحجاب يقولولك ميصحش ولو اتكلمت عن الشذوذ الجنسي يقولوا دا حرية شخصية.”



واستنكر الكاتب “يوسف حرب” في هذا السياق ما سماها “ازدواجية موافي”، وكتب عبر حسابه على فيسبوك :” الداعية الدكتور حسام موافي اللي بيبيع الوهم للشعب الغلبان، دي إبنته في فرحها، شعرها باين ولابسة عريان.”

وعلق “اسماعيل حسني” بنبرة تهكم: “أتأمرون البنات بالحجاب وتنسون بناتكم يا عم الشيخ الدكتور حسام موافي تباً لكم أجمعين”.

وعلق “رمضان خليفة ” ساخراً :” حُقنة فى الوقت المناسب والمكان المناسب ..الدّكْتَرة في الدين الإسلامي صاروخ الصعود الى الهاوية”.

ودافع آخر عن الدكتور حسام موافي ضد من انتقد إزدواجية المناداة بارتداء الحجاب ومشهد زفاف ابنته قائلاً :”الرجل لم يأمر أحد بالحجاب”.

وأضاف :”الرجل طبيب وعالم جليل يتكلم في الطب والمرض والعلاج وحين تأتيه بعض خواطر إيمانية متعلقة بعمله يحكيها للناس”.

واستدرك :”كفى تربص بعلماء محترمين والخوض فى حياتهم الشخصية بما لا يليق”.

وحقق الطبيب المصري حسام موافي خلال السنوات القليلة الماضية شهرة كبيرة، من خلال تقديم النصائح الطبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذلك قبل ظهوره عبر القنوات الفضائية واستضافته في العديد من البرامج التليفزيونية، لينفرد بعد ذلك بتقديم عدد من البرامج التليفزيونية، وكان آخرها برنامج “ربي زدني علما” الذي يقدمه على قناة “صدى البلد” التي يمتلكها رجل الأعمال محمد أبو العنين.