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الأكثر تداولا بالسعودية.. “قدر ضغط” انفجر في وجهه.. مشهد كارثي ودمار شامل! (فيديو)

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الأكثر تداولا بالسعودية.. "قدر ضغط" انفجر في وجهه.. مشهد كارثي ودمار شامل!

وطن – تداول سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بات الأكثر تداولا على “إكس”، يوثق كارثة حلت بأحد المنازل بعد انفجار “قدر ضغط” للطبخ، مما أدى إلى إصابات بالغة بصاحبه الذي كان داخل المطبخ.

وكشف الناشط “فالح بن صقر” أن الحادثة الأليمة وقعت في منزل صديقه “عبد العزيز كمال”، مما تسبب له بحروق في وجهه من الدرجة الأولى.

انفجار قدر ضغط في وجه سعودي

ومع انفجار الماء الحار حرق حنجرته وتسبب له بنزيف، كما احترقت يده اليسرى وبطنه وفخذه وتعرض لثلاثة كسور في أضلاعه. كما أدى الحادث إلى إحداث تلفيات كبيرة في جميع أرجاء المكان.

وأظهر مقطع الفيديو صاحب المنزل وهو يقف أمام مجلى المطبخ ثم يطل على قدر الضغط الذي بدا ضخم الحجم، وفي لحظة ينفجر القدر في وجهه ويغطي الدخان الكثيف على المشهد.

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ضرورة الحذر

يشار إلى أن قدر الضغط يُستخدم لطهي الطعام، خاصة الذي يأخذ وقتاً طويلاً في القدر العادي، وتعتمد طريقة استخدامه على إغلاق كل المنافذ فلا يخرج البخار منه فيُسرّع ذلك من نضج الطعام فيه ويأخذ عادة أقل من نصف المدة التي يحتاجها الطعام للطهي في القدر العادي.

وعلق الكثيرون على هذا المقطع المتداول، مؤكدين على ضرورة الحذر أثناء استخدام هذا القدر، فيما علق آخرون أنهم يعانون من فوبيا استخدامه.

وعقب “أبو سعود”: أن السبب في الحادث عدم الحرص على الإقفال الكامل المحكم للغطاء وهذا يتسبب مع الضغط بانفراط أطراف الغطاء وخروجه بما في القدر وكذلك عدم صيانة الصفاره أو غطاء التنسيم –التهوية- من الانسداد يجد فحصه وتنظيفه.”

وفي السياق ذاته رأى مؤيد أن الحرارة المباشرة ليست العامل الرئيسي والوحيد لضغط قدر الضغط، وأضاف أن الظروف المحيطة بالقدر تساعد بشكل أو بأخر في رفع درجة حرارته أو ضغطه أكثر بالإضافة لمعدن القدر وأصل المادة المكونة له.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة في السعودية المهندس “وائل الذياب” أشار خلال مداخلة في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام قدور الضغط، مثل التأكد من سلامة الصمامات والأغطية وعدم التسرع في فتح القدر قبل التأكد من خروج البخار بالكامل.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لضمان السلامة والوقاية من حوادث الانفجار المحتملة.

وأوضح أيضًا أهمية التحقق من سلامة الطوق في غطاء القدر والتأكد من عدم وجود ثقوب به. وأكد على أن الانفجار في وجه العامل قد حدث بسبب عدم ضبط حواف القدر بشكل كامل وعدم وجود حماية كافية للقدر من الجوانب. وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر انفجار قدر الضغط في وجه عامل في المملكة.

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