الأكثر تداولا بالسعودية.. “قدر ضغط” انفجر في وجهه.. مشهد كارثي ودمار شامل! (فيديو)

وطن – تداول سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بات الأكثر تداولا على “إكس”، يوثق كارثة حلت بأحد المنازل بعد انفجار “قدر ضغط” للطبخ، مما أدى إلى إصابات بالغة بصاحبه الذي كان داخل المطبخ.

وكشف الناشط “فالح بن صقر” أن الحادثة الأليمة وقعت في منزل صديقه “عبد العزيز كمال”، مما تسبب له بحروق في وجهه من الدرجة الأولى.

انفجار قدر ضغط في وجه سعودي

ومع انفجار الماء الحار حرق حنجرته وتسبب له بنزيف، كما احترقت يده اليسرى وبطنه وفخذه وتعرض لثلاثة كسور في أضلاعه. كما أدى الحادث إلى إحداث تلفيات كبيرة في جميع أرجاء المكان.

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…الحذر ثم الحذر من قدور الضغط : حادث انفجار قدر الضغط للأخ العزيز / عبدالعزيز كمال، وجهه كله حروق من الدرجة الاولى مع الاتفجار الماء الحار حرق الحنجره وسبب له نزيف ويده اليسار محترقه مع بطنه و فخذه وعنده ٣ ضلوع مكسوره الله يجمع له بين الاجر والعافيه،… pic.twitter.com/cJhTv7Bt7a — فالح بن صقر (@falehsager) April 26, 2024

وأظهر مقطع الفيديو صاحب المنزل وهو يقف أمام مجلى المطبخ ثم يطل على قدر الضغط الذي بدا ضخم الحجم، وفي لحظة ينفجر القدر في وجهه ويغطي الدخان الكثيف على المشهد.

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ضرورة الحذر

يشار إلى أن قدر الضغط يُستخدم لطهي الطعام، خاصة الذي يأخذ وقتاً طويلاً في القدر العادي، وتعتمد طريقة استخدامه على إغلاق كل المنافذ فلا يخرج البخار منه فيُسرّع ذلك من نضج الطعام فيه ويأخذ عادة أقل من نصف المدة التي يحتاجها الطعام للطهي في القدر العادي.

وعلق الكثيرون على هذا المقطع المتداول، مؤكدين على ضرورة الحذر أثناء استخدام هذا القدر، فيما علق آخرون أنهم يعانون من فوبيا استخدامه.

وعقب “أبو سعود”: أن السبب في الحادث عدم الحرص على الإقفال الكامل المحكم للغطاء وهذا يتسبب مع الضغط بانفراط أطراف الغطاء وخروجه بما في القدر وكذلك عدم صيانة الصفاره أو غطاء التنسيم –التهوية- من الانسداد يجد فحصه وتنظيفه.”

الله يشفيه ويستر الجميع عدم الحرص على الاقفال اكامل المحكم للغطاء

يتسبب مع الضغط بانفراط اطراف الغطاء وخروجه بما في القدر عدم صيانة الصفاره او غطاء التنسيم

من الانسداد يجد فحصه وتنظيفه

لانه سبب بالانفجار — ابوسعود (@qaaaaaaaaa9) April 26, 2024

وفي السياق ذاته رأى مؤيد أن الحرارة المباشرة ليست العامل الرئيسي والوحيد لضغط قدر الضغط، وأضاف أن الظروف المحيطة بالقدر تساعد بشكل أو بأخر في رفع درجة حرارته أو ضغطه أكثر بالإضافة لمعدن القدر وأصل المادة المكونة له.

قد يعتقد البعض ان الحرارة المباشرة هي العامل الرئيسي والوحيد لضغط قدر الضغط و في الحقيقة أن الضروف المحيطة بالقدر تساعد بشكل أو بأخر في رفع درجة حرارته أو ضغطه أكثر بالأضافة لمعدن القدر و أصل المادة المكونة له مع تحيات فيزيائي ضليع — مُــؤيّـدْ (@MoaidNf) April 19, 2024

وكان المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة في السعودية المهندس “وائل الذياب” أشار خلال مداخلة في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام قدور الضغط، مثل التأكد من سلامة الصمامات والأغطية وعدم التسرع في فتح القدر قبل التأكد من خروج البخار بالكامل.

فيديو | المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة م. وائل الذياب: انفجار "قدر الضغط" على العامل كان بسبب السرعة وعدم الحماية من الجوانب #الراصد pic.twitter.com/nDSS3h8nX9 — الراصد (@alraasd) November 15, 2023

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لضمان السلامة والوقاية من حوادث الانفجار المحتملة.

وأوضح أيضًا أهمية التحقق من سلامة الطوق في غطاء القدر والتأكد من عدم وجود ثقوب به. وأكد على أن الانفجار في وجه العامل قد حدث بسبب عدم ضبط حواف القدر بشكل كامل وعدم وجود حماية كافية للقدر من الجوانب. وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر انفجار قدر الضغط في وجه عامل في المملكة.