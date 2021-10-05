هل يمكن أن يكون لأدوات المطبخ آثار سلبية على الصحة؟

إذا كنت من محبي تحضير الطعام وأدوات الطبخ، ينبغي عليك أن تعلم أن الأواني أو المقالي أو غيرها من الأواني المستخدمة في الطهي، يمكن أن تسرب بعض المكونات تجاه الطعام، الذي نطبخه ويمكن أن يتسبب هذا في أمراض خطيرة.

الأواني والمقالي تأتي في العديد من الأشكال والأحجام، ولكن على عكس الناس، فليس كل الأواني والمقالي مصنوعة على قدم المساواة.

بل هي تجهيزات من مواد أو معادن مختلفة، تؤثر خصائصها على الطهي، وكل شخص يطبخ هو المسؤول عن معرفة هذه الخصائص، إن استخدام أدوات غير لائقة صحيا قد يكون له عواقب وخيمة على صحتك.

أدوات الطبخ

قالت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية في تقريرها الذي ترجمته صحيفة “وطن”، إن المواد المستخدمة بشكل شائع في أدوات المطبخ تُصنّف كالآتي، الألومنيوم والنحاس والحديد والرصاص والفولاذ المقاوم للصدأ، و مادة بولي تترافلورو إيثيلين.

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لقد ارتبط استخدام أدوات الطبخ، المصنوعة من مواد الرصاص والنحاس بالأمراض، لذلك يوصى باختيار أواني طهي يسهل تنظيفها، دون أن تثير تشققات أو حواف خشنة يمكن أن تأوي بقايا الطعام أو البَكتيريا.

فيما يلي شرحت المجلة بالتفصيل سلبيات كل مادة وما مدى مخاطرها.

الألومنيوم

تحظى أواني الألومنيوم بشعبية كبيرة وتعتبر الخيار الأمثل بالنسبة لبعض الناس. يسهل تنظيف السطح الصلب، بحيث لا يتمكن المعدن من اختراق الطعام.

في الماضي كان يُعتقد أن أواني الألومنيوم تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ومع ذلك، أشارت جمعية الزهايمر إلى أن استخدام هذه الأنواع من الأواني، لا يمكن أن تتسبب في هذا المرض.

2-النحاس

الأواني النحاس محبوبة من قبل العديد بسبب خصائص موصلة للحرارة، و التي تمكن من التدفئة السريعة. لكن النحاس غير المصقول يرشح في طعامك بسرعة، والطلاء الواقي غالبا ما يحتوي على مادة النيكل، وهو سام للغاية، مما سيؤدي إلى التعرض لكميات كبيرة من النحاس في طعامك و قمع مستويات الزنك الداخلية وإضعاف جهاز المناعة، وسيؤدي هذا لا محالة إلى تعطيل وظيفة الغدة الكظرية والغدة الدرقية.

3-الحديد

أواني مصنوعة من الحديد المصبوب بالمينا

تقدم الأواني والمقالي المصنوعة من الحديد الزهر المغلف، نفس المزايا غير اللاصقة من التفال و لكن بدون الأبخرة السامة. فهي سهلة نسبيا في الغسل وتتطلب القليل من الصيانة. أفضل للجميع، و تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان والأساليب!

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الأواني الحديدية العارية من الزهر

إن الحديد الزهر العاري، يأخذ المزيد من ناحية الغسل والصيانة أكثر من الحديد الزهر المصقول، ولكنه أقل تكلفة ويسخن بشكل أكثر توازنا. كما أنه قادر على أن يكون مغمورا في الفرن أو شواء. فإنه يمكن أيضا رش مستويات صغيرة من الحديد في الطعام عند طهي المكونات الحمضية. ومع ذلك، فإن هذا الترشيح الحديد يكون في الواقع مفيد لأولئك الذين لديهم نقص الحديد وتتطلب مكملات الحديد. لكن على الرغم من ذلك، حذاري لأن الكثير من الحديد خطير على صحتك.

4-الرصاص

توجد أطباق خزفية تحتوي على الرصاص. لاحظ أن الأطعمة الحمضية، مثل البرتقال أو الطماطم أو الأطعمة التي تحتوي على الخل، سوف ترشح المزيد من هذه المادة السامة في الأواني. وينطبق الشيء نفسه على السوائل الساخنة.

لا ينبغي استخدام بعض أدوات المائدة الخزفية لحمل الطعام. يشمل ذلك العناصر المشتراة في بلد آخر أو التي تعتبر حرفا يدوية أو تحفا أو مقتنيات.

5-الفولاذ مقاوم للصدأ

أواني الفولاذ المقاوم للصدأ تبدو كبيرة وغير لاصقة، و هي أخف وزنا من الحديد الزهر، ومقاومة للخدش أو التقطيع، ويستمر لفترة أطول من المواد المغلفة. إن أواني الفولاذ المقاوم للصدأ غير مكلفة، فضلا عن أنه يمكن استخدامها في درجات حرارة عالية. تكتسب مثل هذه الأواني على سطح صلب لا يتآكل بسهولة، كما تحتوي معظم هذه الأواني على قيعان من النحاس أو الألومنيوم على خاصية التسخين الموحد، كما ينصح بها بشدة.

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6-متعدد رباعي فلورو الإيثيلين

متعدد رباعي فلورو الإيثيلين، هو عبارة على مادة موجودة في الأواني غير اللاصقة. الأواني غير لاصقة تجعل التنظيف أسرع بكثير، ولكن كونها سريعة لا يعني أنها جيدة دائما. يتم تصنيع أواني المطبخ غير اللاصقة من طلاء اصطناعي من بوليتترافلورثيلين، بوليمر البلاستيك الذي يبدأ في إطلاق السموم إذا تم تسخينه فوق 450 درجة فهرنهايت. وقد ارتبطت هذه المواد غير اللاصقة، بالسرطان والمشاكل الإنجابية. كما يمكن أن يسبب استنشاق الأبخرة السامة المنبعثة من الطلاء الاصطناعي حمى الدخان البوليمري، القشعريرة، حمى، ضيق في الصدر، وسعال خفيف.

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