جندي إسرائيلي يقع في فخ فتاة مزيفة ويرسل صور القبة الحديدية لإيران

وطن – كشفت قناة “كان” الإسرائيلية، التابعة لهيئة البث الرسمية، أن جندياً في جيش الاحتلال أرسل صوراً إلى إيران توثق لبطاريات القبة الحديدية.

ووقع الجندي الإسرائيلي في الفخ، عبر حساب مزيف على فيسبوك، ظن أنه يعود لفتاة “مثيرة” تمكنت من إغوائه.

وقالت القناة إن الجندي يعمل كسائق شاحنة عسكرية، وقد أرسل صوراً بالفعل إلى جهة إيرانية، أقنعته بأنها فتاة جميلة على فيسبوك، وتظهر عدداً من بطاريات القبة الحديدية.

وبعث الجندي المذكور بعشرات الصور التي توثق عشرات البطاريات من “القبة الحديدية”، وذلك خلال رحلاته في مختلف المواقع العسكرية التابعة للاحتلال، ظناً منه أنه يرسلها إلى فتاة جميلة، تعرف عليها على فيسبوك.

وتمكنت “الفتاة” المزيفة من استدراج الجندي الإسرائيلي حتى وقع في شراك “حبه” وبدأ يرسل إليها الصور “بكل إرادته”.

واكتشف الجندي لاحقا أن الأمر يتعلق بشخصية وهمية، وأن كل الصور والمعلومات التي بعثها كانت في طريقها إلى إيران وأجهزتها الاستخباراتية.

إدانة الجندي الإسرائيلي

وبحسب القناة الإسرائيلية، تمت إدانة الجندي الإسرائيلي وحُكم عليه بقضاء 10 أيام في السجن.

يُشار إلى أنه في 13 أبريل/نيسان الجاري، أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيرة، في أول هجوم تشنه مباشرة من أراضيها على إسرائيل، رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع الشهر نفسه.

وتتهم طهران تل أبيب بشن الهجوم الصاروخي؛ ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.