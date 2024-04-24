مذيع شهير يستقيل من شبكة عالمية على وقع فضيحة جنسية.. ما القصة؟

وطن – قدّم المذيع البارز في شبكة “بي بي سي” البريطانية هيو إدواردز استقالته من المحطة البريطانية، بعدما تولى قراءة نشرتها الإخبارية المسائية طوال 20 عاماً، وذلك قبل أن يواجه فضيحة ذات طبيعة جنسية.

وقالت مجموعة “بي بي سي” في بيان، إن إدواردز الذي ارتبط حضوره التلفزيوني بأهم الأحداث في المملكة المتحدة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، “قدّم استقالته اليوم وغادر بي بي سي”.

وأضافت أن “هيو الذي عمل لمدة 40 عاماً شرح أنه اتخذ قراره بناءً على نصائح أطبائه”.

فضيحة جنسية

وكان إدواردز، البالغ 62 عاماً، قد أوقف عن العمل في يوليو 2023، بعدما اتُهم بدفع مبالغ مالية لقاصر في مقابل الحصول على صور إباحية.

وما لبث النجم التلفزيوني أن أدخل المستشفى بسبب معاناته مشكلات اكتئاب.

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وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد امتنعت في البداية عن ذكر اسم المذيع الذي طالته الاتهامات؛ خوفاً من تعرّضها لعقوبات بسبب التشهير أو التعدّي على الخصوصية.

لكنّ والدة القاصر قالت إن المذيع دفع مبلغ 35 ألف جنيه لنجلها القاصر، الذي كان يبلغ 17 عاماً وقتها، في مقابل الحصول منه على صور إباحية على مدى ثلاث سنوات، الأمر الذي ساهم في تغذية إدمان الفتى على المخدرات.

لكنّ الشاب الذي كان يبلغ العشرين عندما اندلعت القضية، وصف الاتهامات بأنها “هراء”.

فيما أكدت الشرطة أنّها لم تتوصل إلى أي عناصر تؤكد ارتكاب جرم جزائي.

انتقادات لشبكة بي بي سي

في الوقت نفسه، تعرضت “بي بي سي” لانتقادات شديدة؛ بسبب طريقة تعاملها مع الفضيحة، وأجرت تحقيقاً داخلياً، خلص إلى وجود قصور في إجراءاتها للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بسلوك موظفيها.

وأعلنت المجموعة في بيانها، أنها قبلت استقالة إدواردز، معتبرة أنها “ستتيح للأطراف كافة المضيّ قدماً”.

وبقي هيو إدواردز مدة طويلة من أشهر مذيعي “بي بي سي” والأعلى أجراً بين إعلامييها، إذ بلغ أجره السنوي في الموسم الماضي، أكثر من 435 ألف إسترليني (500 ألف يورو).