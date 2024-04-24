ما الذي يجعل قطر الغنية بالموارد وسيطا قويا؟

وطن – كان اكتشاف الغاز الطبيعي في قطر في السبعينيات عائدا اقتصاديا تحوليا للبلاد وحكامها منذ فترة طويلة، ومنذ ذلك الحين، تنفق عائلة “آل ثاني” الحاكمة في الدوحة هذه الأموال لبناء علامة تجارية عالمية للدولة – مع تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الحلفاء الأقوياء، وغير المرجحين في بعض الأحيان.

في بودكاست Big Take اليوم، ينضم مراسل “بلومبيرغ” للثروة ديفون بندلتون إلى المضيفة “سارة هولدر”، لتتبع الصعود النيزكي لقطر وعائلتها المالكة، ومناقشة كيف جعلت الحرب في غزة والصراع المتصاعد في الشرق الأوسط دور الوسيط في البلاد حاسما أكثر من أي وقت مضى.

ونشر موقع “بلومبيرغ” نسخة محررة من هذه المحادثة كالآتي:

سارة هولدر: تبدأ قصتنا اليوم في فندق شيراتون في الدوحة، عاصمة قطر.. ديفون بندلتون: يقع مباشرة على الشاطئ. منتجع خمس نجوم، دراماتيكي للغاية. إنه على شكل هرم نوعا ما.

هولدر: هذا هو ديفون بندلتون، الذي يغطي شؤون الثروة لبلومبيرغ.

بندلتون: مكان غير عادي حقا. أعني، لا يوجد نوع من الفنادق مثله في العالم.

هولدر: الفندق لطيف جدا.. الكثير من وسائل الراحة…مئات الغرف. لكن هذا ليس ما يجعله مميزا جدا.

لأن هذا الفندق – في وسط بلد يبلغ حجمه نصف حجم فيرمونت – أصبح نوعا من المركز العصبي للسياسة العالمية.

بندلتون: إنه نوع من النقاط الساخنة الدبلوماسية عبر الفنادق.

هولدر: إذن هذا ليس مجرد شيراتون قديم عادي.

بندلتون: بالتأكيد. أعني، مرتبط بهوية قطر، التي هي كوسيط للعالم، كمكان حيث يمكن لجميع الفصائل المختلفة أن تجتمع معا لنوع من التوسط في الصراعات الصعبة.

هولدر: استضاف هذا الفندق بالذات ممثلين من الولايات المتحدة وطالبان، للتوصل إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. اجتمعت روسيا وإيران هنا للتفاوض على سياسة الطاقة وسط العقوبات الغربية. في الأشهر الستة الماضية، شاركت قطر في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. كما أنها تشارك في التوازنات الحساسة لتهدئة التوترات بين إسرائيل وإيران، بعد أن تبادل البلدان الضربات العسكرية هذا الشهر، مما زاد من خطر نشوب صراع إقليمي أكبر.

قطر نقطة ساخنة دبلوماسية

لم تصبح قطر نقطة ساخنة دبلوماسية عن طريق الصدفة، إنها نتيجة لحملة استمرت عقودا. على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

هولدر: ربما كان دور قطر المركزي في علاقات الشرق الأوسط اليوم مفاجئا حتى قبل بضعة عقود.

بندلتون: لذلك كانت قطر لفترة طويلة، هذا البلد الصغير، نوعا ما في الحافة، إنها في شبه جزيرة ملتصقة بالخليج.

هولدر: يقول مراسل الثروة ديفون بندلتون إنه لسنوات، كان على قطر أن تقاتل من أجل وجودها … بندلتون: ولفترة طويلة كانت معرضة للخطر من الجيران الأقوياء، القبائل القوية، من البحرين والمملكة العربية السعودية. وكانت تحت الحماية البريطانية لعدد من السنوات. كانت البلاد مختلفة جدا عما هي عليه اليوم. كان مصدرهم الرئيسي هو ميناء يعمل كميناء للسفن المختلفة القادمة والذاهبة لجلب البضائع وأيضا الغوص من أجل اللؤلؤ، والذي كان نوعا من الدعامة الأساسية الاقتصادية في المنطقة في ذلك الوقت. من الواضح أن ذلك لم يجلب مبلغا هائلا من المال. كانت دولة فقيرة للغاية.

هولدر: بدأ ذلك يتغير في الأربعينيات، عندما اكتشفت قطر احتياطيات النفط. وجاء تغيير قواعد اللعبة الحقيقي لقطر في السبعينيات، عندما وجدت أنها كانت تجلس أيضا على الكثير من الغاز الطبيعي.

هولدر: اليوم، تعد قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم. كان هذا النمو الهائل أخبارا جيدة بشكل خاص للعائلة الحاكمة في قطر: آل ثاني.

بندلتون: لذلك كانت عائلة آل ثاني العائلة المالكة في البلاد لأجيال، وهم عائلة كبيرة جدا جدا ويشغلون معظم الأدوار القيادية الهامة حقا في البلاد، الأمير ورئيس الوزراء، وزير الخارجية – آل ثاني، هم في الأساس قادة البلاد.

هولدر: بعبارة أخرى، تعني المكاسب غير المتوقعة لقطر مكاسب غير متوقعة لآل ثاني.

هولدر: هل يمكنك إرشادنا إلى كيف، ما مدى اتساع ثروة آل ثاني؟

بندلتون: إنه واسع جدا لدرجة أنه يكاد يكون رقما يصعب حقا تحديده والكثير منه لأن هناك درجة من التعتيم بين أموال الدولة والمال الشخصي.

هولدر: كل ما قيل، يقول ديفون إن عائلة آل ثاني لديها ثروة صافية لا تقل عن 150 مليار دولار – مما يجعلها واحدة من أغنى العائلات على هذا الكوكب. ويمكن أن يكون أعلى من 150 مليارا بكثير. هذا ما سمعته ديفون عندما طلبت التعليق على النتائج التي توصلت إليها.

ولكن ما هو رائع حقا هو ما فعله القطريون بتلك الأموال ومدى فعالية إعادة استثمارها. أعني، إنهم مستثمرون أذكياء للغاية. والكثير من استثماراتهم لها علاقة كبيرة بالترويج لقطر كعلامة تجارية.

هولدر: استثمرت العائلة ملياراتها في جميع أنحاء العالم، حيث استحوذت على أسهم كبيرة من البنوك، مثل باركليز، وحصص في بعض الشركات الراقية المعروفة.

بندلتون: بعض تلك المعروفة إلى حد ما، ربما تكون قد سمعت عن سلسلة المتاجر الفرنسية Printemps. إنهم يمتلكون ذلك. إنهم يمتلكون بعض العلامات التجارية الفاخرة المعروفة حقا مثل فالنتينو، على سبيل المثال، يمتلكون 70٪ من فالنتينو. يمتلكون أيضا بعض الفنادق الجميلة حقا في لندن، على سبيل المثال فندق كونوت، فندق كلاريدج.

بندلتون: نعم سكبت قطر أيضا الأموال في وكالة الأنباء الدولية، الجزيرة، وأصبحت مانحا رئيسيا للكليات والجامعات في جميع أنحاء العالم. وفقا لتحليل بلومبرج، فإن قطر هي أكبر مانح منفرد للجامعات الأمريكية، وهي مسؤولة عما يقرب من 6 مليارات دولار في العطاء حتى الآن. لكن أكبر فرصة لبناء العلامة التجارية جاءت في عام 2010، عندما هبطت قطر لعرض استضافة كأس العالم. هولدر: كنت في الواقع أشاهد فيديو الحفل حيث فازوا رسميا بالعطاء وكانت العائلة المالكة هناك وفرحوا وكانوا متحمسين جدا.

بندلتون: كانت صفقة ضخمة وكثير من الناس، عندما فازت قطر بكأس العالم لم يكوتوا ليسمعوا حتى عن هذا البلد. لذلك كان هذا انقلابا هائلا بالنسبة لهم. سابقا كانت جهودهم محدودة لرفع ملفهم الشخصي، كما تعلمون، بعض الاتفاقيات الدبلوماسية الصغيرة. ثم الآن فجأة يستضيفون أكبر حدث رياضي في العالم. ولم يخلو الأمر من قدر كبير من الجدل.

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أزمة حصار قطر

هولدر: لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تخرج فيها قطر من موقف صعب وترتفع في القمة.

في عام 2017، في الفترة التي سبقت كأس العالم، تعرضت البلاد لانتقادات من بعض أقوى جيرانها. من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة. مارس هذا التحالف بعض الضغوط الخطيرة جدا على قطر.

بندلتون: كانت خطوة خطيرة وشكل الجيران الذين يطوقون قطر، بقيادة المملكة العربية السعودية، حظرا على البلاد. وقطعوا جميع معابر الأراضي والمياه إليها.

وكان من الممكن أن يكون مدمرا لقطر، وأعتقد أن الكثير من الناس اعتقدوا أنه سيكون مدمرا. لن يكون لديهم خيار سوى الاستسلام، وإلا فإن اقتصادهم سيموت. لكنهم لم يفعلوا مثل هذا الشيء. وذهبوا إلى تدابير استثنائية للاستمرار، مثل، ربما أفضل مثال على ذلك أنهم، انشغلوا وأرسلوا الأموال إلى الشركات التي نقلت الأبقار جوا من جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من الحصول على الحليب وجميع منتجات الألبان التي يحتاجونها.

هولدر: أبقار؟

بندلتون: كانت – أبقار. كانوا ينقلون الأبقار جوا. كانوا يطيرون، كما تعلم، طائرات جامبو ضخمة مليئة بالأبقار. وهم، كما تعلمون، دعموا نظامهم المصرفي، الذي كان بالطبع في وضع مروع، وقاموا للتو بتكوين صداقات جديدة، وهذا نوع من الوصول إلى قلب ما تفعله قطر بشكل جيد، هو العثور على حلفاء؛ إقامة شراكات.

لذلك شكلوا طرقا تجارية جديدة مع بلدان لم يكن لديهم في السابق شراكات تجارية أو كان لديهم شراكات ضعيفة مثل عمان وإيران وتركيا.

هولدر: خرجت قطر من أزمة الحصار أقوى من ذي قبل. وحصل العالم على لمحة عن مدى فعالية البلاد في تكوين صداقات قوية – وغير محتملة. دورها كوسيط مكتوب حرفيا في دستورها، حيث تتعهد بتعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال اقتباس “تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية”.

بندلتون: إنها حقا الطريقة التي تنظر بها البلاد إلى نفسها على أنها وسيط بين الفصائل المختلفة. يرون نوعا من المفتاح لأمنهم كونهم بلدا صغيرا جدا في منطقة يوجد فيها الكثير من العداء والصراع هو أن يكون وسيطا، كونه الشخص الذي يمكنه نوعا ما جمع الفصائل المتحاربة المختلفة معا في غرفة واحدة.

وقد نجح هذا أيضا لصالحهم لأنهم استخدموه لتسخير حليف قوي جدا في الولايات المتحدة. وتعرف الولايات المتحدة أنه يمكن الاعتماد على قطر إذا احتاجوا إلى إيصال رسالة إلى الإيرانيين، فيمكنهم أن يجعلوا قطر تسلمها. أو إذا كانوا بحاجة إلى الحصول على رسالة إلى طالبان وهذا هو السبب في أنهم حاسمون حقا بالنسبة للولايات المتحدة.

هولدر: يبدو أن هذه لحظة مهمة حقا للنظر إلى قطر في هذا الدور الجديد بسبب المحادثات المهمة التي استضافوها، كما تعلمون، والتي تشمل روسيا وإيران والولايات المتحدة. وهذه المفاوضات مع حماس وإسرائيل. كما توسطت قطر في صفقة لجلب المساعدات والأدوية إلى غزة.

بندلتون: كما تعلم، من الواضح أنها مشكلة. إن لم يكن هم فمن إذن؟ إذا لم يكن القطريون يلعبون هذا الدور، إلى من سيلجأون؟

يميل اللاعبون الرئيسيون في العالم، إلى رؤية الأشياء أكثر بالأبيض والأسود. كما تقول الولايات المتحدة، نحن لا نتعامل مع إيران. لا تحب المملكة العربية السعودية إيران بشكل عام. لدى الإمارات العربية المتحدة وجهات نظر خاصة جدا حول من يتحدثون إليه، ومن لا يتحدثون، ومن هو جيد، ومن هو سيء.

قطر ليس لديها هذا الرأي حقا.. لا يرفضون أن يتحدثوا مع أي شخص، خاصة إذا طلبت منهم ذلك. وهذا ما يجعلهم متميزين حقا، هو أنهم لم يشطبوا أي شخص.

يقولون، مرحبا، هل تريد التحدث إلى هذا الرجل؟ حصلت على رقمه. يمكنني أن أجعلك على اتصال. وكما تعلمون أن هذا يمنحهم نوعا من السمعة، ولكن فجأة، عندما تحتاج إحدى هذه البلدان القوية الكبيرة، سواء كانت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو المملكة العربية السعودية، إلى التحدث إلى شخص ما، فعليها أن تمر عبر القطريين. هذا يضع القطريين في موقف قوي حقا.

هولدر: مع تصاعد القتال في الشرق الأوسط، أصبح دور قطر أكثر أهمية من أي وقت مضى. منذ 7 أكتوبر، لعبوا دورا حاسما في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

بندلتون: لقد نجحوا في المساعدة على إطلاق سراح أكثر من 100 أسير. الرهائن الإسرائيليون والرهائن من دول أخرى.

هولدر: مع استمرار حرب إسرائيل في غزة، وصراعها مع إيران، يستمر دور قطر في التطور. وسط هذه المخاطر المتزايدة، تعرضت البلاد لحرارة سياسية متزايدة – وقال رئيس وزراء قطر إنه يراجع دوره كوسيط بين حماس وإسرائيل. في الوقت الحالي، لا تزال قوة قطر تأتي من موقعها الذي طال أمده في الوسط.