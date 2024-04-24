قصة صورة للاعبي الأهلي المصري أثناء تصوير إعلان كوكاكولا تثير.. ضجة بسبب غزة

وطن – أثيرت حالة واسعة من الجدل، بعد تداول مشاهد للاعبي النادي الأهلي المصري أثناء تصوير إعلان لمنتج كوكاكولا في وقت تتواصل فيه دعوات المقاطعة المستمرة للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الجارية على غزة.

وتداول ناشطون، صورتين ادعوا أنهما من استعداد لاعبي فريق الأهلي المصري لتصوير إعلان جديد لشركة كوكاكولا رغم دعوات المقاطعة.

وأثارت الصورتان المتداولتان حالة واسعة من الغضب ضد النادي الأهلي المصري المعروف بأنه الأكثر شعبية على مستوى الشرق الأوسط، وثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات على مستوى العالم بعد نادي ريال مدريد.

وتبين أن هذا الادعاء مضلل، واتضح أن الصورتين قديمتان وتعودان إلى استعداد لاعبي فريق الأهلي المصري لتصوير إعلان لشركة كوكاكولا، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يعني ذلك أنه تم التقاط الصورتين قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقبل انطلاق دعوات المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ونُشرت الصورة في الأول من أكتوبر 2023، قبل أيام من بدء العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، وهي للاعبي الفريق الأول في النادي الأهلي.

والتقطت الصورة داخل ملعب مختار التتش بمقر النادي، خلال جلسة تصوير إعلان شراكة جديدة مع شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية.

انتقادات للأهلي المصري

يُشار إلى أن نادي الأهلي المصري تعرض لانتقادات في الأيام الأخيرة، بسبب وجود شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية ضمن الشركات الراعية للنادي وعدم فسخ التعاقد حتى الآن، وهي إحدى الشركات التي انطلقت دعوات لمقاطعتها بسبب دعمها للاحتلال.

وزادت الانتقادات بعد ظهور عناصر من المقاومة الفلسطينية يرتدون قمصان فريق الزمالك المصري.

جاء ذلك في مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مؤخرًا.