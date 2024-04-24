بعد مناشدته للأمير تميم.. اعتقال عبدالعزيز الخزرج الأنصاري في قطر (فيديو)

وطن – أفادت مصادر مطلعة باعتقال السلطات القطرية للناشط المعروف الدكتور عبدالعزيز الخزرج الأنصاري، عقب الكلمة المصورة التي وجهها يوم، 21 أبريل الجاري، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وناشده فيها التدخل “لرفع ظلم وقع عليه”.

حساب “شؤون إسلامية” على منصة إكس ـ صاحبه على علاقة بالأنصاري وتربطهما صداقة ـ أكد خبر اعتقال الدكتور عبدالعزيز الخزرج عقب نشره المقطع المشار إليه مباشرة قبل 3 أيام.

وكتب في تغريدة له رصدتها (وطن):”بلغني منذ قليل خبر اعتقال الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري بعد نشره لهذا المقطع مباشرة!”

تفاصيل اعتقال الدكتور عبدالعزيز الأنصاري

واستنكر صاحب الحساب الذي أكد الخبر اعتقال السلطات القطرية للناشط الأنصاري وكتب:”حدث هذا رغم المناشدة المهذبة لأمير البلاد وطلب رفع الظلم عنه.. ها هو يتعرض لظلم جديد وتهم خطيرة منها إثارة الرأي العام ومخالفة نظام الدولة!”.

الظلم ظلمات يوم القيامة

بلغني منذ قليل خبر اعتقال الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري بعد نشره لهذا المقطع مباشرة!

ورغم المناشدة المهذبة لأمير البلاد وطلب رفع الظلم عنه ها هو يتعرض لظلم جديد وتهم خطيرة منها إثارة الرأي العام ومخالفة نظام الدولة!

الرجل كان يتوقع إنصافه فيكون الرد… https://t.co/ArD1FvitEa — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) April 24, 2024

وأكمل موضحا:”الرجل كان يتوقع إنصافه فيكون الرد اعتقاله وسجنه! ذنب الرجل الوحيد أنه وقف مع بلده أثناء الأزمة الخليجية وهاجم بعض الحكام دفاعًا عن بلاده فكان الجزاء أن أصبح كبش فداء بعد المصالحة!”.

وتساءل صاحب حساب “شؤون إسلامية”:”هل اعتقلت الحكومات الأخرى أرباب الفتنة الذين كانوا يسبون حاكم قطر ووالدته بأسوأ الألفاظ؟! لماذا التضحية برجل مثل هذا ولصالح من؟.. مثل هذا الرجل من المفترض أن يكرم ويحفظ جميله لا أن يعتقل ويغيب! نسأل الله أن يفرج عنه ويسخر له من يرفع الظلم عنه.”

ودعا النشطاء وداعمي الحريات للتغريد عبر وسم “الحرية للدكتور عبدالعزيز الأنصاري”، لمعرفة مصيره والضغط على الجهة التي قامت باعتقاله لإطلاق سراحه.

مناشدة لأمير قطر.. الفيديو الذي تسبب باعتقاله

وقبل 3 أيام وتحديدا يوم 21 أبريل الجاري، وجه المؤثر القطري الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يطالبه فيها بالتدخل لرفع ما قال إنه ظلم كبير وقع عليه دون كشف التفاصيل.

رسالة المؤثر القطري الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري إلى أمير قطر يطالبه فيها بالتدخل لرفع الظلم عنه pic.twitter.com/u2AuFRKqiy — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) April 21, 2024

وتابع الدكتور الأنصاري أنه تعرض لظلم شديد استمر لسنوات طويلة، دون أن يكشف تفاصيل ما تعرض له، بل أكد أنه لن يتحدث عن تفاصيل ويريد حل الأمر داخل الأسرة.

واستدرك أنه لم يكن يرغب بتسجيل هذا الفيديو الذي كان آخر ما يفكر فيه، مضيفاً أنه حاول قدر المستطاع إزالة هذا الظلم ولكنه كان يتجدد ويتكرر أكثر وأكثر.

ودون أن يذكر تفاصيل مشكلته أو الظلم الذي تعرض له ناشد الدكتور عبدالعزيز الخزرج الأنصاري الأمير تميم، بإصدار “توجيهاته السديدة والكريمة بإزالة الظلم عن مواطن يحب بلاده ويدافع عنها بكل ما يملك” حسب قوله.

والدكتور عبدالعزيز علي الخزرج الأنصاري, خبير واستشاري ومقدم برامج تلفزيونية ودورات تدريبية قطري، وهو مؤلف لعدة كتب في المجال الاجتماعي في أمور الزواج والطلاق وتربية الأولاد وحل المشاكل الأسرية.