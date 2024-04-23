منتخب الجزائر لكرة اليد ينسحب أمام المغرب.. أزمة قميص نهضة بركان والخريطة تتكرر

وطن – أفادت وسائل إعلام جزائرية ومغربية برفض المنتخب الجزائري لكرة اليد للشباب، دخول أرضية الميدان في مباراته أمام المنتخب المغربي، ضمن البطولة العربية، بسبب حمل لاعبي المغرب خريطة المملكة على قمصانهم.

وفي تكرار لواقعة “أزمة قميص نهضة بركان”، رفض ممثلو المنتخب الجزائري دخول لاعبيه لأرضية الميدان، ضمن منافسات النسخة السادسة للبطولة العربية لكرة اليد لفئة أقل من 20 سنة.

وذلك بعد دخول لاعبي المنتخب المغربي بأقمصة تتزين بالخريطة المغربية.

🇲🇦🇩🇿 تخلّف المنتخب الجزائري تحت 17 سنة لكرة اليد عن الحضور إلى القاعة المغطاة لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء لمواجهة المنتخب المغربي لحساب الجولة الثانية من البطولة العربية، في نسختها السادسة ، بداعي أن قميص الأسود يتضمن خريطة المغرب بكامل صحرائه.#دوله_يرعبها_قميص pic.twitter.com/S1dJ3STwFC — ‎ Le360 العربية (@Le360ar) April 23, 2024

أزمات المغرب والجزائر لا تتوقف

وتأتي هذه الواقعة بعد يومين فقط من احتجاز السلطات الجزائرية أمتعة لاعبي نادي نهضة بركان لكرة القدم، بسبب حمل لاعبيه أقمصة معتمدة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومرصعة بالخريطة المغربية، مما حال دون إجراء المباراة بكأس الكونفدرالية.

المباراة ألغيت بعد استمرار السلطات الجزائرية منع تسليم القمصان للاعبي نهضة بركان.

ومن المقرر أن يتم البت في نتيجة المباراة من قبل لجنة المسابقات التابعة للكاف والإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

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ويلتقي الفائز من مواجهتي نصف النهائي بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان مع الفائز من الزمالك ودريمز الغاني.

ولم يخسر نهضة بركان في آخر 10 مباريات في الكونفدرالية ، حيث تعود آخر هزيمة له أمام مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكاف 2022، بهدف لصفر، وفاز بطل المغرب في الإياب بنتيجة 4-1 .