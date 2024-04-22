بيان جديد من اتحاد العاصمة الجزائري بعد أزمة نهضة بركان.. ماذا جاء فيه؟

وطن – تقدمت إدارة نادي اتحاد العاصمة في الجزائر بالشكر لكل الجزائريين وبالذات الأسرة الكروية على وقفتهم التضامنية مع الفريق، إثر تعرضه لحملة تشويش قبل خوض ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وأشار اتحاد العاصمة في بيان تناولته وسائل إعلام، إلى أن الهبة التضامنية التي لقيها المنتخب تعبر عن مدى تماسك أبناء الجزائر.

واندلعت أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونظيره نهضة بركان، لدى وصول بعثة الفريق المغربي إلى مطار هواري بومدين الدولي، لمواجهه الفريق الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث رفضت السلطات الجزائرية خروج بعثة الفريق المغربي نهضة بركان من المطار بالأمتعة الخاصة بهم، بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

إلغاء المباراة

ومساء أمس الأحد أعلنت وسائل إعلام مغربية عن إلغاء مباراة فريقي اتحاد الجزائر ونهضة بركان في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، على خلفية الأزمة المشتعلة في الجزائر منذ وصول الفريق المغربي للجزائر.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الأحد 21 أبريل بيانا رسميا بخصوص إلغاء مباراة نادي نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال الكاف في بيانه الذي تناقلته وسائل إعلام جزائرية: “لم تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، توتال إنيرجيز، بين نادي اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان المغربي، الأحد 21 أبريل 2024، في الجزائر العاصمة، مثلما كان مُقررا”.

وأضاف الكاف “ستُحال القضية على الهيئات المختصة .. كما نتقدم بالاعتذار عن أي إزعاج لحق برُعاتنا وشرُكائنا التلفزيونيين والجماهير”.

حفيظ دراجي يعلق

وفي السياق ذاته وجه المذيع ومعلق في قنوات بي ان سبورتس .. الإعلامي حفيظ دراجي تحية خاصة لجمهور اتحاد العاصمة في منشور له وعلق قائلاً :”تحية خاصة وخالصة لجمهور اتحاد العاصمة على سمو أخلاقه ورقي تعامله وكرم تفهمه”.

تحية خاصة وخالصه لجمهور اتحاد الجزائر 🇩🇿 على سمو أخلاقه، ورقي تعامله ، وكرم تفهمه، و وعيه بأن سيادة الشعب والوطن، أولى وأهم من مباراة كرة مهما كانت أهميتها .

الأهم والأجمل أن فريق نهضة بركان المغربي دخل وخرج من الملعب معززا مكرما دون أن يمسه سوء وسط أكثر من 60 ألف مناصر متحضر ،… pic.twitter.com/LacU8oZNwy — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 21, 2024

وأضاف دراجي:”تحية لجمهور اتحاد العاصمة ووعيه بأن سيادة الشعب والوطن أولى وأهم من مباراة كرة مهما كانت أهميتها.”

وأردف أن ” الأهم والأجمل أن فريق نهضة بركان المغربي دخل وخرج من الملعب معززا مكرما دون أن يمسه سوء ،وسط أكثر من 60 ألف مناصر متحضر وهذا من شيم شعبنا”.