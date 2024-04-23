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بعد 3 زيجات فاشلة .. رانيا يوسف مع عشيق جديد: “مطلق وأكبر منها بـ4 سنوات”

بقلم
رانيا يوسف تعيش قصة حب جديدة

رغم تجربتها 3 زيجات فاشلة، فاجأت الفنانة رانيا يوسف الجمهور، بإعلانها أنّها تعيش قصة حب جديدة، وكشف بعض المعلومات عن “حبيبها الجديد”.

تزوجت رانيا يوسف 3 مرات من قبل لكنها انفصلت بسبب فشل العلاقة الزوجية

رانيا يوسف تعيش قصة حب جديدة

وقالت رانيا يوسف خلال مشاركتها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي يعرض على قناة “CBC”، إنّ عشيقها “متواضع ومكافح”، وأنه “مطلق وأكبر منها بأربع سنوات”.

وتزوجت رانيا يوسف 3 مرات من قبل، وأزواجها السابقون هم: كريم الشبراوي ومحمد مختار وطارق عزب. لكنها انفصلت بسبب فشل العلاقة الزوجية بينها وبين أزواجها، حيث أنجبت بنتين من زوجها الأول، وهم نانسي وياسمين مختار.

وعن تفاصيل حفل زفافها الجديد قالت إنها لن تقوم بعمل حفل زفاف، مضيفةً: “أنا بكره فساتين الفرح. وبكره كل التقاليد بتاعت الأفراح”.

“صديق لطليقته” 

وقالت رانيا يوسف: “الآن إحنا في حالة إعجاب متبادل وهو متواضع جدًا ومكافح جدًا، أحترمه جدًا، وهو مطلق. وله ابن وهو صديق كويس لطليقته وهو أكبر مني بأربع سنين. فأنا لا أؤمن بفرق السن”.

فاجأت الفنانة رانيا يوسف الجمهور، بإعلانها أنّها تعيش قصة حب جديدة
رانيا يوسف

وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبط به، قالت: “أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، والمسئولية، والعواطف والماديات. وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة”.

وبسؤالها عن موضوع تطرق له البرنامج بشأن البحث عن ماضي الشريك، وهل تبحث رانيا يوسف، عن ماضي شريكها، قالت: “إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي”.

تزوجت رانيا يوسف 3 مرات من قبل لكنها انفصلت بسبب فشل العلاقة الزوجية
تزوجت رانيا يوسف 3 مرات من قبل لكنها انفصلت بسبب فشل العلاقة الزوجية

وتطرقت رانيا يوسف عن الانتقادات الخاصة لها في بعض الأحيان بشأن إطلالتها الجريئة، قالت: “مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي. ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد”.

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رانيا يوسف تعيش قصة حب جديدة

بعد 3 زيجات فاشلة .. رانيا يوسف مع عشيق جديد: “مطلق وأكبر منها بـ4 سنوات”

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