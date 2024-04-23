بأي ذنب سُجن؟!.. عبدالعزيز الطريفي و8 أعوام في غياهب معتقلات السعودية دون محاكمة

وطن – تحل اليوم الذكرى الثامنة لاعتقال الشيخ السعودي عبدالعزيز الطريفي الذي اعتقل في، الثالث والعشرين من نيسان 2016، ويقبع في سجون محمد بن سلمان منذ ذلك التاريخ، دون عرضه على القضاء أو إصدار أي حكم ضده حتى الآن.

وبهذه المناسبة دعت منظمات حقوقية جميع الأحرار حول العالم للتغريد بوسم “اعتقال الطريفي 8 سنوات”، داعين للتذكير به ومطالبة السلطات السعودية بالإفراج عنه.

8 سنوات وعالم مثل الشيخ عبدالعزيز الطريفي خلف قضبان السجن بسبب رفضه بيع دينه وضميره . #اعتقال_الطريفي_8سنوات pic.twitter.com/Xi38dJEggV — ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) April 23, 2024

وندد العديد من النشطاء بسياسة القمع وتكميم الأفواه في المملكة، مستنكرين حبس الداعية السعودي عبد العزيز الطريفي، دون تهمة أو أي محاكمة إلى الآن رغم مرور كل هذه السنوات على اعتقاله.

اعتقل من منزله

وكان الشيخ الطريفي وهو عالم دين سعودي متخصص في الحديث النبوي، اعتقل في أبريل 2016 من داخل منزله بالرياض، على إثر نشره تدوينة تتحدث عن تنازل الحكام عن بعض الدين إرضاء للغرب.

"يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاءً للكفار سيوقف ضغوطهم، وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى.. الثبات واحد والضغط واحد، فغايتهم (حتى تتبع ملتهم)".

المعتقل الشيخ عبدالعزيز الطريفي#اعتقال_الطريفي_8سنوات pic.twitter.com/Kt3Cq2lEnI — معتقلي الرأي (@m3takl) April 23, 2024

وجاء في نص تغريدة الطريفي: “يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاء للكفار سيوقف ضغوطهم، وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى، الثبات واحد والضغط واحد فغايتهم (حتى تتبع ملتهم)”.

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وتزامن ذلك مع نشر الشيخ “سلمان العودة” ـ اعتقل لاحقا هو الآخر ـ رسالة قال بأنّها وصلته من جوال الطريفي وفيها “أنه ليس بمعتقل ولا موقوف بل في مكان لائق لمناقشة بعض الأمور”، ولكنه لا يزال منذ ذلك الحين معتقلا حتى الآن.

ولم يصدر أي تأكيد لخبر الاعتقال . نشر الشيخ #سلمان_العودة رسالة قال إنها وصلته من جوال الطريفي وفيها: “أنه ليس بمعتقل ولا موقوف بل في مكان لائق لمناقشة بعض الأمور” pic.twitter.com/igExKUyGWi — مرضي (@sickfuqn) August 14, 2022

الطريفي في خطر

وفي سبتمبر 2018 تداول نشطاء على موقع “إكس”- تويتر سابقاً- وسماً بعنوان “الطريفي في خطر” بعد خبر نقل الشيخ عبدالعزيز الطريفي إلى المستشفى في سجن الحائر نتيجة الإهمال الصحي والضغوط النفسية الكثيرة عليه .

"المنكر إذا صدر من شخص يُعمِّم منكره على الأمة في دولة مترامية الأطراف؛ فهو منبع الفساد، والإنكارُ عليه إغلاق لهذا المنبع".

المعتقل الشيخ عبدالعزيز الطريفي#اعتقال_الطريفي_8سنوات pic.twitter.com/gla3mhcEke — معتقلي الرأي (@m3takl) April 23, 2024

وأفاد النشطاء أن الشيخ الطريفي يعاني من أمراض ومشاكل صحية فيما تحرمه السلطات من أبسط أشكال العناية الطبية اللازمة داخل السجن.

كما تعرّض للحبس الانفرادي ومُنع من التواصل مع عائلته، وما تزال السلطات تماطل في محاكمته أو إطلاق سراحه.

”قضية فلسطين قضية أمة وقضية قيادة وأصحاب زمام يمسكون بقضايا الأمة، والتفريط فيها تفريط أمة لا تفريط أفراد“.

المعتقل الشيخ عبدالعزيز الطريفي#اعتقال_الطريفي_8سنوات pic.twitter.com/YBIGFHiQ20 — معتقلي الرأي (@m3takl) April 23, 2024

مطالبات واسعة بإطلاق سراح الطريفي

ودعا نشطاء من خلال وسم “اعتقال الطريفي 8 سنوات” إلى الإفراج عن الشيخ نظراً لحالته الصحية المتدهورة كالمئات من المعتقلين في سجون ابن سلمان.

وعلق المعارض “فؤاد كوثر”:”الشيخ عبد العزيز الطريفي من أبرز علماء بلاد الحرمين الذين غيّبتهم الزنازين.. كان الشيخ الطريفي من أبرز المدافعين عن حقوق المظلومين في كل مكان ومن المناصرين لفلسطين وقضيتها.”

الشيخ عبد العزيز الطريفي من أبرز علماء بلاد الحرمين الذين غيّبتهم الزنازين.

كان من ابرز المدافعين عن حقوق المظلومين في كل مكان ومن المناصرين لفلسطين وقضيتها.

نسال الله أن يفرّج عنه وعن كل علمائنا ودعاتنا وباقي معتقلي الرأي.#اعتقال_الطريفي_8سنوات pic.twitter.com/1oUoz4ND8Z — فؤاد كوثر | Fuad Kawther (@fuadkawther) April 23, 2024

وقال حساب” نحو الحرية” السعودي المعارض :” لا يوجد شخص يصلح للحديث والوعظ عن الثبات في وجه المحن أكثر من العلامة الشيخ عبدالعزيز الطريفي، وهو الذي قاسى ألوان وأصناف العذاب النفسي والجسدي في سجون محمد ن سلمان بسبب كلمة حق لم يتراجع عنها.”

وعقب “فيصل عثمان”:”مرت 8 سنوات على اعتقال هذا الرجل اللّبيب الأريب.”

وتابع :”أمّة يسجن فيها أصحاب العقول الفذة ويحكم فيها ملوك وأمراء “البابجي” هي أمّة منكوبة نسأل الله أن يفكّ بالعزّ أسره وإخوانه من العلماء”.

مرت 8 سنوات على اعتقال هذا الرجل اللّبيب الأريب.

أمّة يسجن فيها أصحاب العقول الفذة ويحكم فيها ملوك وأمراء "البابجي" هي أمّة منكوبة.

نسأل الله أن يفكّ بالعزّ أسره وإخوانه من العلماء #اعتقال_الطريفي_8سنوات pic.twitter.com/Qde2ZrnxVa — فيصل عثمان (@fayssal_Othmane) April 23, 2024

وكان الشيخ “الطريفي” وصف في تغريدة له عام 2013 مأساة الاعتقال التعسفي في السجون بغير وجه حق، بأنها من أعظم الظلم.

وأوضح أن “أكثر ما ذكر السجن والحبس في الوحي في سياق الذم لأنه عقوبة اضطرار لا اختيار”.

ويقبع في معتقلات السعودية منذ سنوات العديد من علماء الدين والنشطاء والمفكرين، بتهم واهية لفقها لهم نظام محمد بن سلمان، لمجرد أن غير راض عنهم ولرفضهم تملق ولي العهد والتطبيل لسياساته، وحتى إن يذكروه بأي نقد وفقط صمتوا، فهذا لا يكفي في قاموس الأمير “أبو منشار”، وفق وصف البعض.