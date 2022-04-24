عبدالعزيز الطريفي.. 6 سنوات في سجون السعودية دون محاكمة

وطن – أمضى الداعية السعودي البارز الشيخ عبدالعزيز الطريفي، 6 سنوات في معتقلات السعودية ولا يزال قيد الحبس حتى يومنا هذا، في نموذج يسلط الضوء على الدولة البوليسية الجديدة بالمملكة تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان.

الذكرى السادسة لاعتقال عبدالعزيز الطريفي

ويشار إلى أن الشيخ عبدالعزيز الطريفي، اعتقلته السلطات السعودية منذ 23 أبريل 2016، دون عرضه على القضاء أو إصدار أي حكم ضده حتى الآن.

الذكرى السنوية السادسة على اعتقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي 💔 pic.twitter.com/ugh26tKxsm — نحو الحرية (@hureyaksa) April 23, 2022

وتصدر وسم باسم “عبدالعزيز الطريفي”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، مع حلول الذكرى السادسة لاعقتاله.

وندد العديد من النشطاء بسياسة القمع وتكميم الأفواه في المملكة، مستنكرين حبس الداعية السعودي دون تهمة أو أي محاكمة إلى الآن رغم مرور كل هذه السنوات على اعتقاله.

سبب اعتقال الشيخ الطريفي

وكان ناشطون أرجعوا سبب اعتقال “الطريفي” وقتها إلى تعليقه بشأن القرارات الجديدة التي صدرت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي كانت بداية لتعطيل عمل الهيئة بالكلية.

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التغريدة التي من أجلها سجن الشيخ #عبد_العزيز_الطريفي

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يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاء للكفار سيوقف ضغوطهم ؛ وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى ؛ الثبات واحد والضغط واحد فغايتهم ( حتى تتبع ملتهم )#الحرية_للمعتقلين #نصرة_المعتقلين ساعد نفسك على ترك الخوف والجبن وتحرك الان pic.twitter.com/zsTfVkyuFf — رادار_حركة_الاصلاحⓇ (@IslahRadar) February 20, 2022

وكانت هذه التصريحات خلال استضافة الشيخ الطريفي على قناة “الرسالة” قبل أيام من اعتقاله.

بينما ذهب آخرون إلى أن تغريدات الداعية السعودي الأخيرة قبل اعتقاله حول الحكام هي السبب الأساسي للاعتقال.

وكان عبدالعزيز الطريفي كتب قبل اعتقاله بيومين في تغريدة بتويتر: “يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاء للكفار سيوقف ضغوطهم، وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى، الثبات واحد والضغط واحد فغايتهم (حتى تتبع ملتهم)”.

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وتابع في تغريدة أخرى: “من عرف سعة (رحمة الله) استصغر الكبائر، ومن عرف (شدة عقابه) استعظم الصغائر والمؤمن يتوسط حتى لا يأمن ولا يقنط”.

تمُرٌّ اليوم الذكرى السادسة لاعتقال الشيخ #عبدالعزيز_الطريفي، الذي ما تزال السلطات تتجاهل ملفه تماماً. لا تنسوه من صالح دعائكم pic.twitter.com/tlE3HtNqTa — اقتباسات طريفية (@Tarefey3) April 23, 2022

ويشار أيضا إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، كانت قد منعت توزيع كتب الشيخ عبدالعزيز الطريفي، دون مبررات قانونية.

وكان الشيخ “الطريفي” وصف في تغريدة له بعام 2013 مأساة الاعتقال التعسفي في السجون بغير وجه حق، بأنها من أعظم الظلم.

وأوضح أن “أكثر ما ذكر السجن والحبس في الوحي في سياق الذم لأنه عقوبة اضطرار لا اختيار”.

هكذا وصف الشيخ #عبدالعزيز_الطريفي مأساة الاعتقال التعسفي في السجون بغير وجه حق. pic.twitter.com/19bvzm9bsT — معتقلي الرأي (@m3takl) April 23, 2022

وعبر الوسم كتب أحد النشطاء:”في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات اعتقل الشيخ المحبوب عبدالعزيز الطريفي، ابن الـ46 عاما وصاحب الشخصية الممتلئة علما وفهما، والمفعمة بالتقدير من كل من يستمع له مهما كان انتماؤه داخل الإطار الإسلامي.”

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بينما تابع مشيدا بالشيخ الطريفي وأسلوبه:”وذلك لبهاء سمته وسرعة بديهته، وروعة استنباطاته، وقوة حجته ولمس تواضعه وصدق حضوره.”

كما استغل النشطاء الوسم للتذكير بكلمات الشيخ الطريفي الشهيرة عن الأقصى والقضية الفلسطينية، وكذلك مواقفه الجادة والمؤثرة من قضايا الأمة والدين.

فيما كتب مغرد مستنكرا سياسات القضاء السعودي المؤتمر بأمر الديوان:”٦ سنوات مضت على أختطاف الشيخ عبدالعزيز الطريفي من قبل الحكومة . دون ان تقدم له لائحة اتهام او يتم عرضه على محكمة. اللهم فرج قريب لشيخنا ولجميع معتقلي الرأي.”

وكان حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي قال في أكتوبر من العام 2018، إنه تأكد لديه أخبار نقل الشيخ الطريفي للمستشفى عقب تدهور حاد بحالته الصحية.

بينما كتب في تغريدة رصدتها (وطن) آنذاك:”تواصل السلطات السعودية الإهمال الطبي المتعمد ضد الشيخ عبدالعزيز الطريفي، حيث تم نقله إلى المستشفى مؤخراً بسبب تدهور في صحته”

نُريد علماء يقولون لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمال ما تركت الامر الذي أنا عليه. الشيخ #عبدالعزيز_الطريفي فك الله اسره #الحرية_لمعتقلي_الراي pic.twitter.com/LOzyqmmXoL — إخوان غازي (@mghol_190) April 23, 2022

حجب موقع الشيخ عبدالعزيز الطريفي

وتابع الحساب المعني بشؤون المعتقلين في السعودية أن ذلك جاء في إطار التضييق المستمر على الشيخ عبدالعزيز الطريفي، والذي شمل أيضاً قطع الاتصالات والزيارات عنه.

ويشار إلى أنه في سبتمبر من العام 2017، تفاجأ النشطاء بقيام السلطات السعودية بحجب موقع الشيخ عبدالعزيز الطريفي الإلكتروني.

وأوضح البعض وقتها أنه عند الدخول على موقع الطريفي من داخل السعودية، تظهر رسالة تقول “إن الموقع مخالف لقوانين وأنظمة وزارة الثقافة بالمملكة.”

هذا وطالب آلاف النشطاء عبر الوسم، النظام السعودي بعدم شيطنة الدعاة والعلماء وإطلاق سراحهم، معتبرين أن اعتقال الطريفي وغيره من العلماء أمثال سلمان العودة وعوض القرني، دون أي تهمة يعد وصمة عار في تاريخ السعودية.

من هو الداعية السعودي عبدالعزيز الطريفي؟

وجدير بالذكر أن عبدالعزيز الطَريفي، داعية سعودي يبلغ من العمر 45 عاما، تنوعت دراسته وثقافته ولديه معرفة كبيرة بعلوم الإسلام والشريعة.

لایفلح أمة علمائها في السجون ، وعملائها في القصور ست سنة #عبدالعزيز_الطريفي في سجون ال سلول في #السعودية pic.twitter.com/T9jBD6eYQV — Yahya Jaff (@yahyanawzarjaf) April 23, 2022

والشيخ الطريفي الذي تخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هو شخص كثير الإطلاع.

كما أنه باحث شرعي سابق بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، وله إيجازات من عدد من العلماء الثقات.

وللشيخ عبدالعزيز الطريفي أكثر من 15 مؤلف، ويحظى بمتابعة جبارة على تويتر وفيسبوك، وتلقى أقواله ودروسه وتصريحاته إلى اليوم تفاعلا كبيرا جدا رغم اعتقاله وتملأ دروسه وخطبه المواقع وصفحات النشطاء بشكل متواصل.

(المصدر: تويتر – متابعة ورصد وطن)

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