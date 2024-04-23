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بعد حوالي شهر من إنجابها .. الموت يفجع الفنانة العراقية رحمة رياض

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وفاة شقيقة رحمة رياض من والدها

بعد حوالي شهر من إنجابها، فجعت الفنانة العراقية رحمة رياض بوفاة شقيقتها من والدها.

وأعلنت رحمة رياض عن وفاة شقيقتها من والدها، من خلال منشور كتبته عبر حساباتها في منصات التواصل المختلفة، طالبت خلاله متابعيها بالدعاء لشقيقتها بالرحمة، ولها بالصبر والسلوان.

وكتبت رحمة عبر خاصية القصص المصورة: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي من والدي رحمه الله”.

رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها من والدها
رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها من والدها (فيسبوك)

ودعت رحمة لشقيقتها قائلة “اللهم اغفر لها وارحمها وأعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، وأجعلها في نعيم لا يفنى وأجمعنا بها في جنة الفردوس، لا تنسوها من دعائكم”.

واكتفت الفنانة العراقية بالنعي، دون الكشف عن سبب الوفاة، أو عن موعد الجنازة والعزاء.

وفي سياق مختلف، احتفلت رحمة رياض مؤخرًا بوضع مولودتها الأولى “عالية” من زوجها الفنان العراقي الأمريكي ألكسندر علوم.

 

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