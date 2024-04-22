وصية عبد المجيد الزنداني بشأن غزة وآخر ظهور.. وسبب بكائه ورفضه الجلوس حياء من النبي (فيديو)

وطن – غيب الموت، الاثنين، الشيخ والعلامة اليمني “عبد المجيد الزنداني” في إسطنبول عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية وعلمية حافلة، ورحلة علم وجهاد قضاها بدعم ومساندة كل قضايا العالم الإسلامي.

ونعاه ابنه “محمد بن عبدالمجيد الزنداني” على حسابه في موقع “إكس”-تويتر بعبارة “إنا لله وإنا اليه راجعون”.

إنا لله وإنا اليه راجعون — محمد بن عبدالمجيد الزنداني (@moohhha) April 22, 2024

كما نعى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ الزنداني الذي عُرف بآرائه المحافظة، ودعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة.

“علماء المسلمين” ينعي الزنداني

وكتب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي محي الدين القره داغي: “فارق الحياة قبل نصف ساعة العالم الجليل والعالم الكبير الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله تعالى وغفر لنا وله إنه غفور رحيم ؛ الذي خبرت فيه سمات العلم والعمل والبركة والحركة والفكر فكان بحق نحسبه ولا نزكي على الله أحدا مثال العالم الأمة.”

فارق الحياة قبل نصف ساعة العالم الجليل والعالم الكبير الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله تعالى وغفر لنا وله إنه غفور رحيم ؛ الذي خبرت فيه سمات العلم والعمل والبركة والحركة والفكر فكان بحق نحسبه ولا نزكي على الله أحدا مثال العالم الأمة..

أقدم التعازي الحارة لنفسي ولأسرته واليمن… pic.twitter.com/HV5cK1o5oM — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) April 22, 2024

وتابع “القره داغي”: “أقدم التعازي الحارة لنفسي ولأسرته واليمن والعالم الإسلامي بوفاته.. فارق كبير لفقداننا لشخصية علمية بارزة مثل الشيخ عبد المجيد الزنداني. إن خبر وفاته يؤلم القلب ولا نقول إلا ما يرضي الله

كانت مساهماته في مجالات العلم والفكر جليلة ومفيدة للكثيرين، وسيظل إرثه راية خير وشاهدة على أثره الطيب. نسأل أن يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان في هذا الوقت الصعب.”

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آخر ظهور.. وصى بدعم غزة ونصرة الرسول

وفي آخر ظهور للشيخ عبد المجيد الزنداني، دعا فيه جميع الأطراف والطوائف والأحزاب إلى التكاتف والتوحد لنصرة فلسطين وغزة.

في آخر ظهور لسماحة الشيخ العلامة عبدالمجيد الزنداني دعا فيه جميع الأطراف والطوائف والاحزاب إلى التكاتف والتوحد لنصرة #فلسطين و #غزة

كان امة في رجل..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

رحم الله الشيخ عبدالمجيد الزنداني#الشيخ_الزنداني pic.twitter.com/eiKSjd75vu — سالم ربيح (@SalemRopp) April 22, 2024

وكان من آخر أفعاله أيضا ما كشفه الدكتور محمد الصغير الداعية المصري المعروف المقيم في تركيا، عن مشاركة الزنداني في وقفة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال:”تلك من أخر خطوات الشيخ عبدالمجيد الزنداني وكانت إلى وقفة في نصرة رسول اللهﷺ، ولما طلبنا منه الجلوس لمشقة الوقوف عليه بكى وقال: أستحيي من الجلوس في وقفة لحبيب الله.”

تلك من أخر خطوات الشيخ #عبدالمجيد_الزنداني وكانت إلى وقفة في نصرة رسول اللهﷺ، ولما طلبنا منه الجلوس لمشقة الوقوف عليه بكى وقال: أستحيي من الجلوس في وقفة لحبيب الله. pic.twitter.com/zy1pdnLHVF — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 22, 2024

من هو الشيخ عبد المجيد الزنداني؟

وعبد المجيد بن عزيز الزنداني هو سياسي وداعية يمني ومؤسس كُلًا من “جامعة الإيمان” باليمن والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة.

نعزي الامة الإسلامية عامة وأهل اليمن الشقيق خاصة في رحيل العلامة#الشيخ_الزنداني

ونرجو من العقلاء في اليمن الاستجابة لنداء الشيخ في آخر ما خطب به من الدعوة للوحدة ونبذ الفرقة،

فيا ليت حزب الإصلاح والحوثيين يتصالحوا ويقطعوا الطريق على عملاء الخارج.#رفح_تحت_القصف pic.twitter.com/VheQtgLoEJ — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) April 22, 2024

كما كان الزنداني رئيسا لمجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان أحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

ولد عبد المجيد الزنداني في قرية الظهبي في مديرية الشعر من محافظة إب إحدى محافظات الجمهورية اليمنية في عام 1942. تلقى التعليم الأولي في الكتاب إبان الحكم الإمامي في اليمن ثم في عدن، وأكمل الدراسة النظامية فيها.

رحم الله شيخنا العلامة عبد المجيد #الزنداني، وتقبَّله في الصالحين، وعظم الله فيه أجر أسرته وأحبته وسائر المسلمين. فقد كان رجلا بأمة علما وعملا وشجاعة وشهامة. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/XXNGBOHB9v — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 22, 2024

الزنداني خرج لمواصلة الدراسة الجامعية في مصر، وهناك التحق بكلية الصيدلة ودرس فيها لمدة سنتين ثم تركها، ثم أخذ يقرأ في علوم الشريعة، والتقى بعلماء في الأزهر الشريف، وطلاب يمنيين في مصر مثل الزبيري وعبده محمد المخلافي.

عبد المجيد الزنداني اعتقل في مصر

وخلال وجوده في مصر كان له اتصال بجماعة الإخوان المسلمين وتأثر بهم، فاتصل بهم وبنشاطاتهم، مما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات المصرية وفصله من الجامعة وخروجه من مصر.

شارك في الجهاد الأفغاني في الثمانينيات وذلك عن طريق دعوة الشباب اليمني للمشاركة في الجهاد ضد الشيوعية السوفيتية. وعرفته أفغانستان مع الشهيد عبد الله عزام مجاهداً، واتهمته الحكومة الأمريكية 2004 بمزاعم دعم الإرهاب وصلته بالعديد من الإرهابيين عام بسبب مشاركته في الجهاد الأفغاني.

ننعى للأمة الإسلامية وفاة سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المجيد الزنداني ..

علم من أعلام الإعجاز العلمي في الكتاب و السنة ..

اللهم ارحمه واعْفُ عنه وارفعْ درجتَه وصَبِّرْ أهلَه وأحبابه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.#عبدالمجيد_الزنداني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/SNEQSmLYnf — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) April 22, 2024

الإقامة الجبرية في السعودية

عاش الزنداني في السعودية لسنوات، قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية، والتضييق عليه، ما دعاه إلى الانتقال للإقامة في تركيا صيف العام 2020.

وحينها، قال مصدر إن الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وصل إلى مدينة إسطنبول التركية بعد أيام من إصدار هيئة كبار العلماء في السعودية بيانا يتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالإرهاب ويحذر منها.

بمزيد من الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعزي أنفسنا ونعزي الأمة العربية والإسلامية وشعب #اليمن الشقيق في وفاة فضيلة الشيخ العلامة عبدالمجيد #الزنداني رحمه الله.. pic.twitter.com/1K9vhmoHUz — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) April 22, 2024

ولفت المصدر حينها إلى أن السعودية رفعت حظر السفر الذي فرضته على الزنداني منذ 2017 حتى 2020، رغم أن الأخير كان من مؤيدي “عاصفة الحزم” التي قادتها السعودية ضد الحوثي.

أعلن الزنداني في تاريخ 1 مارس من على منصة ساحة التغيير تأييده ثورة الشباب اليمنية وقال إن الاعتصامات صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكد على مشروعية اعتصامات الشباب وثورتهم السلمية. ونصح المعتصمين بالحفاظ على الطابع السلمي واعتبر أن الاعتصامات حق من الحقوق الدستورية للناس والاعتداء عليكم جريمة عمدية.

ننعي رحيل العالم الجليل الشيخ/ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والمواقف الدعوية والوطنية والسياسية القديرة. إننا إذ نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية وأبناء الشعب اليمني وأبناء الفقيد وأسرته وطلابه ومحبيه، لنشيد بأدوار الشيخ الزنداني، رحمه الله،… — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) April 22, 2024

وترك الشيخ الراحل عبد المجيد الزنداني العديد من المؤلفات والأبحاث والبرامج الإعلامي