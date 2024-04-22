نرحب بها في حالة واحدة.. هنية يحسم جدل مقترح “دخول قوات عربية لغزة” (فيديو)

وطن – علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على ما تم تداوله من تقارير خلال الأيام الماضية بشأن “مقترح” وجود قوة عربية أو إسلامية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، كاشفا عن موقف الحركة تجاه مثل هذه المقترحات.

وعلى هامش زيارته التي يجريها إلى تركيا، ذكر “هنية” أن هناك خيارات وبدائل تطرح لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية ومنها وجود قوة عربية.

وتحدث الزعيم الفلسطيني عما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية قائلا: “هناك خيارات وبدائل تطرح بوجود قوة عربية مثلا، وتسمى بعض الدول”.

“نرحب بدخول قوات عربية لغزة” في هذه الحالة

وقال بحسب مقابلة متلفزة مع وكالة الأناضول” التركية: “نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال (إسرائيل)، أما أن تأتي قوة عربية أو دولية لتوفر حماية للاحتلال فهي بالتأكيد مرفوضة”.

ولفت إسماعيل هنية إلى أن “هناك بدائل طرحت ولكنها غير عملية ولا يمكن أن تنجح، وإدارة غزة يجب أن تتم بإرادة فلسطينية”.

ودعا هنية إلى ما أسماه ترتيب البيت الفلسطيني الذي يتمثل بمستويين، وهما:

ـ مستوى القيادي بإطار منظمة التحرير الفلسطينية بحيث يتم إعادة بناء منظمة التحرير لتشمل كافة الفصائل.

ـ والمستوى الثاني هو تشكيل حكومة وطنية للضفة الغربية وغزة يكون لها ثلاثة مهمات، الأولى الإشراف على الإعمار (في غزة)، والثانية توحيد المؤسسات في الضفة والقطاع، والثالثة التحضير لإجراء الانتخابات العامة رئاسية وتشريعية”.

وتابع إسماعيل هنية: “لذلك نحن نرى تشكيل حكومة توافق وطني لغزة والضفة تكون مشرفة على غزة وإدارة القطاع بعد نهاية الحرب”.

كما لفت أيضاً إلى أن هناك بدائل طُرحت لكنه وصفها بأنها “غير عملية، وهي بدائل لا يمكن لها أن تنجح”.

اقرأ أيضا:

اليوم التالي للحرب

يذكر أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن عضو مجلس الحرب بيني غانتس، طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال بضرورة البدء في مناقشة مسألة “اليوم التالي” في غزة مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة.

وحول ما يتعلق بما يسمى “اليوم التالي” قال هنية: “إن حماس لا تصر على أن تكون السلطة الوحيدة في إدارة غزة، لكننا جزء من الشعب الفلسطيني ويمكننا تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الشراكة والاتفاق على إدارة غزة.

وفيما يتعلق بعملية عسكرية محتملة للجيش الإسرائيلي في رفح، حذر هنية : “أدعو كافة الدول الشقيقة، إخواننا في مصر، وإخواننا في تركيا، وإخواننا في قطر كوسطاء، والدول الأوروبية إلى التحرك لكبح جماح ( “العدوان الإسرائيلي” ومنع العملية في رفح، وكذلك الانسحاب الكامل (للجيش الإسرائيلي) من قطاع غزة وإنهاء الهجمات على غزة”.

ودعا هنية أيضا إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن جهود إعادة إعمار غزة. وأشاد بدعم أردوغان للقضية الفلسطينية، معربًا عن امتنانه، قائلاً: “إن تصريح الرئيس أردوغان.. هو بلا شك مصدر فخر لنا وللشعب الفلسطيني”.