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حماس تكشف سبب رفض فكرة وجود قوات عربية أو إقليمية في غزة: بمثابة قوة احتلال

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الفصائل الفلسطينية رفضت فكرة وجود قوات عربية أو إقليمية في غزة
وطن – كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن سبب رفض الفصائل الفلسطينية فكرة وجود قوات عربية أو إقليمية في غزة.
وقال القيادي في حماس حسام بدران، خلال حوار مع قناة الجزيرة مباشر، إن هذه الفكرة أصلها إسرائيلي، حيث ناقشها وزير الدفاع يوآف غالانت خلال زيارته إلى واشنطن.

وأضاف أن غالانت يمثل جهة أمنية وليس حتى سياسية، لذلك المشروع برمته أمني، ويخدم الاحتلال ويلبي طموحاته التي عجز عن تحقيقها بشكل مباشر في الحرب المستمرة على القطاع.
وأشار إلى أنّ الجهة صاحبة الفكرة من وصفهم بالأعداء المباشرين للشعب الفلسطيني، موضحا أنّ الشعب الفلسطيني قادر على إدارة شؤونه الداخلية وترتيب أوضاعه بما يتناسب مع طموحاته وتضحياته.
وتابع: “نحن لا نحتاج وصاية من أي طرف كان عربيا أو إقليميا أو دوليا”.

الفصائل ترفض الفكرة

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أكدت أن أي قوة دولية أو عربية تدخل قطاع غزة مرفوضة وغير مقبولة وبمثابة قوة احتلال، مشيدة في الوقت ذاته بمواقف الدول العربية التي رفضت التعاون مع مقترح إسرائيل تشكيل مثل هذه القوة.

مزاعم إسرائيلية بحدوث تقدم في الفكرة

جاء ذلك ردا على مزاعم ساقتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأن غالانت أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ”حدوث تقدم” في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مقترح لنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.
وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، فإنّ غالانت أجرى محادثات مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته إلى واشنطن قبل أيام، بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات وإدخالها إلى غزة لتكون مسؤولة عن أمن المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية وتنظيم توزيعها.
وادعت القناة أن هذه المحادثات أسفرت عن حدوث تقدم لم توضحه، لافتة إلى أن أفراد تلك القوة ستكون من ثلاث دول عربية، دون أن تسميها.

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