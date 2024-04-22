“علقت تنورتها فتعثرت” .. لحظة سقوط سائحة من ارتفاع 250 قدمًا في فوهة بركان نشط!

لقيت سائحة حتفها بعد أن سقطت من ارتفاع 250 قدمًا في فوهة بركان نشط في إندونيسيا، أثناء وقوفها لالتقاط صور لشروق الشمس.

وسقطت الضحية “هوانغ لي هونغ” وهي مواطنة صينية تبلغ من العمر 31 عامًا، في فوهة إيجين البركانية بإندونيسيا، في 20 أبريل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب ما ورد تسلقت وزوجها “تشانغ يونغ” المنحدر مع مرشد محلي حتى يتمكنوا من مشاهدة شروق الشمس المثير من حافة البركان.

ولكن عندما وقفت لي هونغ لالتقاط الصور، ورد أن تنورتها علقت، مما تسبب في تعثرها. وانتهى بها الأمر بالسقوط إلى الوراء من فوق الحافة إلى الحفرة أمام زوجها المذعور.

وتظهر إحدى الصور التي تم نشرها بعد سقوطها الضحية وهي تقف على ما يبدو أنه حافة البركان وساقها مرفوعة وتتصاعد خلفها سحب من البخار وغاز الكبريت.وفق dailymail البريطانية

وقالت وسائل إعلام محلية إنها سقطت من ارتفاع 250 قدماً في فوهة البركان. واستغرق الأمر من رجال الإنقاذ أكثر من ساعتين لانتشال جثتها.

وقال دوي بوترو سوجيارتو، رئيس إدارة الحفاظ على البيئة في المنطقة، إن السياح يجب أن يظلوا آمنين دائمًا أثناء تسلق فوهة إيجين البركانية.

وبحسب ما ورد سيتم نقل جثتها إلى “بالي” قبل إعادتها جواً إلى الصين.

وجبل إيجين هو جزء من مجموعة من البراكين الواقعة على الحدود بين بانيووانجي وبوندوفوسو في جاوة الشرقية.

وهي معروفة بنارها الزرقاء، وهو تأثير ناتج عن غاز الكبريتيك المنبعث من الحفرة فيشتعل ويحترق.