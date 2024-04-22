الرئيسية » حياتنا » “علقت تنورتها فتعثرت” .. لحظة سقوط سائحة من ارتفاع 250 قدمًا في فوهة بركان نشط!

“علقت تنورتها فتعثرت” .. لحظة سقوط سائحة من ارتفاع 250 قدمًا في فوهة بركان نشط!

بقلم
سقوط سائحة في فوهة بركان نشط في إندونيسيا

لقيت سائحة حتفها بعد أن سقطت من ارتفاع 250 قدمًا في فوهة بركان نشط في إندونيسيا، أثناء وقوفها لالتقاط صور لشروق الشمس.

وسقطت الضحية “هوانغ لي هونغ” وهي مواطنة صينية تبلغ من العمر 31 عامًا، في فوهة إيجين البركانية بإندونيسيا، في 20 أبريل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب ما ورد تسلقت وزوجها “تشانغ يونغ” المنحدر مع مرشد محلي حتى يتمكنوا من مشاهدة شروق الشمس المثير من حافة البركان.

ولكن عندما وقفت لي هونغ لالتقاط الصور، ورد أن تنورتها علقت، مما تسبب في تعثرها. وانتهى بها الأمر بالسقوط إلى الوراء من فوق الحافة إلى الحفرة أمام زوجها المذعور.

سقوط سائحة صينية في فوهة إيجين البركانية بإندونيسيا
الضحية قبل سقوطها في فوهة البركان

وتظهر إحدى الصور التي تم نشرها بعد سقوطها الضحية وهي تقف على ما يبدو أنه حافة البركان وساقها مرفوعة وتتصاعد خلفها سحب من البخار وغاز الكبريت.وفق dailymail البريطانية

وقالت وسائل إعلام محلية إنها سقطت من ارتفاع 250 قدماً في فوهة البركان. واستغرق الأمر من رجال الإنقاذ أكثر من ساعتين لانتشال جثتها.

انتشال جثة صينية سقطت في فوهة بركان إيجين
انتشال جثة صينية سقطت في فوهة بركان إيجين

وقال دوي بوترو سوجيارتو، رئيس إدارة الحفاظ على البيئة في المنطقة، إن السياح يجب أن يظلوا آمنين دائمًا أثناء تسلق فوهة إيجين البركانية.

وبحسب ما ورد سيتم نقل جثتها إلى “بالي” قبل إعادتها جواً إلى الصين.

وجبل إيجين هو جزء من مجموعة من البراكين الواقعة على الحدود بين بانيووانجي وبوندوفوسو في جاوة الشرقية.

وهي معروفة بنارها الزرقاء، وهو تأثير ناتج عن غاز الكبريتيك المنبعث من الحفرة فيشتعل ويحترق.

قد يعجبك أيضاً

سقوط سائحة في فوهة بركان نشط في إندونيسيا

“علقت تنورتها فتعثرت” .. لحظة سقوط سائحة من ارتفاع 250 قدمًا في فوهة بركان نشط!

حظر تيك توك في الكويت

هل تقرر الكويت حظر تيك توك؟!

المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي التي بصق عليها رجل بسبب حجابها في باريس

“عبث مع الفتاة الخطأ” .. رجل يبصق على مؤثرة مغربية في باريس بسبب حجابها (شاهد)

وساطة قطر في مفاوضات حماس وإسرائيل

رعب وتحذير في إسرائيل من انسحاب قطر من الوساطة مع حماس.. ما الذي يخيف تل أبيب؟

اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس

إحصاءات صادمة عن المقابر الجماعية في غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي.. الجثامين تحللت وتبخرت

عائلة المعارض الأردني الراحل ليث شبيلات تكشف تفاصيل اعتقال ابنته

بعد فيديو “مجتزأ” .. عائلة المعارض الأردني الراحل ليث شبيلات تكشف تفاصيل اعتقال ابنته

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior