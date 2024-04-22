الرئيسية » حياتنا » “عبث مع الفتاة الخطأ” .. رجل يبصق على مؤثرة مغربية في باريس بسبب حجابها (شاهد)

“عبث مع الفتاة الخطأ” .. رجل يبصق على مؤثرة مغربية في باريس بسبب حجابها (شاهد)

بقلم
المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي التي بصق عليها رجل بسبب حجابها في باريس

كشفت المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي أنه رجلًا قابلها في الشارع قرب برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، بصق عليها لارتدائها الحجاب.

وقالت فاطمة، البالغة من العمر 22 عامًا، خلال مقطع مصور لها نشرته باللغة الإنجليزية، أنها تعرَّضت في أول زيارة لها إلى باريس لما وصفتها بأنها “جريمة كراهية”، بعد إقدام رجل أبيض مسن بالبصق على حجابها”.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Fatima Saidi‎‏ (@‏‎fatimadetetuan7‎‏)‎‏

وذكت المغربية المقيمة في إسبانيا، أن تلك الواقعة حدثت، يوم الأربعاء الماضي، بينما كانت تتجول بالقرب من برج إيفل مع صديقتها، فيما اقترب منها رجل كان يمارس رياضة الجري ليعتدي عليها.

وأكدت المؤثرة المغربية أن ذلك الرجل “عبث مع الفتاة الخطأ”.

ولفتت إلى أنها وثقت بكاميرا هاتفها بصق الرجل عليها مرة ثانية مرددًا كلمات غير مسموعة.

فاطمة سعيدي
فاطمة سعيدي

وحصد الفيديو منذ نشره، الخميس، على تطبيق “تيك توك”، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، خلال فترة وجيزة نسبيًّا.

وتعهدت المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي بأنها “لن تتنازل عن حقها”، وأنها ستعمد إلى ملاحقة المعتدي عليها قضائيًّا، في وقت حاول فيه قادة فرنسا السياسيون إلى تدارك الأمر والتأكيد أن راحة السياح على رأس أولوياتهم.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Fatima Saidi‎‏ (@‏‎fatimadetetuan7‎‏)‎‏

وأدان نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار، الواقعة، واصفًا إياها بـ”الاعتداء على النساء والدين الإسلامي”.

وقال: “ما جرى ينافي روح التسامح والانفتاح التي تتميز بها باريس”.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Fatima Saidi‎‏ (@‏‎fatimadetetuan7‎‏)‎‏

 

قد يعجبك أيضاً

المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي التي بصق عليها رجل بسبب حجابها في باريس

“عبث مع الفتاة الخطأ” .. رجل يبصق على مؤثرة مغربية في باريس بسبب حجابها (شاهد)

وساطة قطر في مفاوضات حماس وإسرائيل

رعب وتحذير في إسرائيل من انسحاب قطر من الوساطة مع حماس.. ما الذي يخيف تل أبيب؟

اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس

إحصاءات صادمة عن المقابر الجماعية في غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي.. الجثامين تحللت وتبخرت

عائلة المعارض الأردني الراحل ليث شبيلات تكشف تفاصيل اعتقال ابنته

بعد فيديو “مجتزأ” .. عائلة المعارض الأردني الراحل ليث شبيلات تكشف تفاصيل اعتقال ابنته

عطية محمد أبو سالم

قصة مأساوية لطالب سوري لاجئ في الأردن يواجه خطر الترحيل.. السلطات تعاقبه لتضامنه مع غزة

صد الهجوم الإيراني على إسرائيل

تفاصيل ساخنة لما حدث في غرفة بايدن ليلة الهجوم الإيراني على إسرائيل

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior