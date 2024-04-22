“عبث مع الفتاة الخطأ” .. رجل يبصق على مؤثرة مغربية في باريس بسبب حجابها (شاهد)

كشفت المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي أنه رجلًا قابلها في الشارع قرب برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، بصق عليها لارتدائها الحجاب.

وقالت فاطمة، البالغة من العمر 22 عامًا، خلال مقطع مصور لها نشرته باللغة الإنجليزية، أنها تعرَّضت في أول زيارة لها إلى باريس لما وصفتها بأنها “جريمة كراهية”، بعد إقدام رجل أبيض مسن بالبصق على حجابها”.

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وذكت المغربية المقيمة في إسبانيا، أن تلك الواقعة حدثت، يوم الأربعاء الماضي، بينما كانت تتجول بالقرب من برج إيفل مع صديقتها، فيما اقترب منها رجل كان يمارس رياضة الجري ليعتدي عليها.

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وأكدت المؤثرة المغربية أن ذلك الرجل “عبث مع الفتاة الخطأ”.

ولفتت إلى أنها وثقت بكاميرا هاتفها بصق الرجل عليها مرة ثانية مرددًا كلمات غير مسموعة.

وحصد الفيديو منذ نشره، الخميس، على تطبيق “تيك توك”، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، خلال فترة وجيزة نسبيًّا.

وتعهدت المؤثرة المغربية فاطمة سعيدي بأنها “لن تتنازل عن حقها”، وأنها ستعمد إلى ملاحقة المعتدي عليها قضائيًّا، في وقت حاول فيه قادة فرنسا السياسيون إلى تدارك الأمر والتأكيد أن راحة السياح على رأس أولوياتهم.

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وأدان نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار، الواقعة، واصفًا إياها بـ”الاعتداء على النساء والدين الإسلامي”.

وقال: “ما جرى ينافي روح التسامح والانفتاح التي تتميز بها باريس”.