سلطات العراق تكشف حقيقة جواز الراقصة “ام اللول” الدبلوماسي بعد الضجة

وطن – بعد الضجة التي أحدثتها مزاعم منحها جواز سفر دبلوماسي خاص، خرجت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ببيان ينفي منح الراقصة العراقية الشهيرة (أم اللول) جوازاً دبلوماسياً أو خاصاً.

وفي هذا السياق قال الناطق باسم الداخلية العراقية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان إن “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي او خاص او خدمة للمدعوة (أم اللول)”.

الداخلية تنفي منح أي جواز دبلوماسي أو خدمة أو خاص إلى “أم اللول” pic.twitter.com/xWyUNLJcUf — قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) April 22, 2024

الداخلية تنفي منح ام اللول جوازا دبلوماسيا

وأكد “ميري” أنه لم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن، بحسب نقلت قناة “الرشيد” العراقية عنه.

ودعت الداخلية العراقية إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً”.

الراقصة "أم اللول" تدفع وزارة الداخلية للتوضيح بشأن خبر منحها جواز دبلوماسي#متداول pic.twitter.com/K8xMWs2JKj — قناة الفلوجة (@fallujahtv) April 22, 2024

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق قد ضجت بشائعات منح الحكومة العراقية جوازاً دبلوماسياً للراقصة روهان علي المعروفة بلقب “ام اللول”، مما أثار موجة واسعة من الجدل والغضب.

وتساءل العديد من النشطاء العراقيين قبل توضيح وزارة الداخلية ونفيها صحة هذا الأمر، عن السبب وراء منح راقصة مثل “ام اللول” التي سبق أن تم اعتقالها بسبب التعري أعمالها الهابطة، جواز سفر دبلوماسي خاصة وأنها ليست موظفة حكومية ولا تشغل أي منصب رسمي في الدولة.

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وكانت لجنة النزاهة النيابية في العراق كشفت في أيار مايو الماضي 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي.

بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.