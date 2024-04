حديثه فجر غضب أبوظبي.. الإمارات تهاجم مندوب السودان بمجلس الأمن في بيان رسمي

وطن – في أول رد للإمارات بشأن الاتهامات التي وجهت لها من قبل مسؤولين سودانيين وقادة بالجيش حول تغذية الحرب السودانية بدعم ميليشيات الدعم السريع، رفضت بعثة الدولة الخليجية لدى الأمم المتحدة ما وصفته بـ”الادعاءات الزائفة” من المندوب الدائم للسودان حول تورط الإمارات بأي شكل من أشكال العدوان وزعزعة الاستقرار في بلاده.

ويأتي ذلك بحسب رسالة بعثها السفير الدائم للإمارات محمد أبو شهاب، لرئاسة مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد.

وقال أبو شهاب إن “ادعاءات المندوب الدائم للسودان لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا”.

In our letter to the UN Security Council, the UAE unequivocally rejects the baseless allegations made by the Permanent Representative of Sudan. Such claims are spurious and unfounded.

A year into this conflict, the dissemination of disinformation and false narratives only… pic.twitter.com/fBOqmqTUT5

— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) April 22, 2024