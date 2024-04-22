بمنتصف الليل.. تفاصيل إعدام قتلة الشيخ محمد بن سعود الهنائي في سلطنة عمان

وطن– أعلن أحد أفراد قبيلة الشيخ المغدور محمد بن سعود الهنائي، الاثنين، عن تنفيذ السلطات العمانية حكم الإعدام بقتلة الشيخ “الهنائي” الذي عثر عليه مفارقا للحياة في ظروف غامضة، بأبريل من العام الماضي 2023.

ويشار إلى أنه في هذا التوقيت وبعد صمت دام لأيام، عقب العثور على جثة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي في إحدى المناطق النائية بولاية “بهلاء”، أعلنت شرطة عمان السلطانية إلقاء القبض على المتورطين في الجريمة وكشفت لغز القضية الغامضة التي قلبت السلطنة وقتها.

وها هي السلطات العمانية قد نفذت حكم الإعدام بحق القتلة الثلاثة، منتصف ليلة أمس الأحد، بعد عام من ارتكابهم الجريمة البشعة، بحسب ما أعلن فيصل الهنائي، أحد أفراد قبيلة الشيخ الراحل محمد بن سعود الهنائي.

( جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ) شكرا لحكومتنا الرشيدة والقضاء العادل بالسلطنة ولمولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله لمصادقته بتنفيذ حكم الإعدام للمجرمين الثلاثه منتصف ليلة الامس الأحد بحق المقتول العم العزيز #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنائي تغمد روحه الطاهرة الجنة pic.twitter.com/6xZ1p88DdU — FAISAL SAID KHALID ALHINAI (@gulfson1) April 22, 2024

إعدام قتلة الشيخ محمد بن سعود الهنائي

وقال فيصل سعيد خالد الهنائي، في تغريدة له عبر حسابه بمنصة إكس رصدتها (وطن): “( جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ) شكرا لحكومتنا الرشيدة والقضاء العادل بالسلطنة ولمولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله لمصادقته بتنفيذ حكم الإعدام للمجرمين الثلاثه منتصف ليلة الامس الأحد، بحق المقتول العم العزيز الشيخ محمد بن سعود الهنائي تغمد روحه الطاهرة الجنة”.

ولاقى خبر إعدام القتلة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل بالسلطنة، من قبل العمانيين الذين أشادوا بعدالة القضاء وقدموا التعازي مجددا لأسرة الشيخ الراحل بعد إعدام قتلته المجرمين.

كُل ألفاظ الوداع مُرّه والموت مُر وكُل شيءٍ يسرق الإنسان من الإنسان مُر….

سنفتَقدك كثيراً يا من أحبك الجميع صغيرا و كبيرا و لأنك كنت محبا لهم ستبقــى في قلوبهم حاضراً لن يمحي الزمان ذكراك العطرة و سيرتك ٠٠#الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنائي pic.twitter.com/6zuqooWWsT — سۜعود بنۨ عبدُالۛلۛهِ (@SSSS5SSS) April 22, 2024

وفي هذا السياق دون أحمد العتروشي العريمي:”اللهم لك الحمد نحن في دولة القانون والمؤسسات ، الحمدلله على نعمة القضاء النزيه الذي لا يخشى في الله لومة لائم.”

وتابع:”ورحم الله الشيخ محمد بن سعود الهنائي رحمة واسعة الذي أوجع كُل عُمان برحيله.”

ويوم 16 أبريل 2023 تحديدا، أعلنت شرطة عمان السلطانية “تكمنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ الخميس 13 إبريل 2023.” أي بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة التي هزت السلطنة.

تمكنت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ الخميس ١٣/ إبريل/ ٢٠٢٣م وتم توقيف عدد من المواطنين المتهمين لضلوعهم في ارتكاب الجريمة، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 16, 2023

ووقتها أكدت الشرطة أنه “تم توقيف عدد من المواطنين المتهمين لضلوعهم في ارتكاب جريمة قتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم”.

والشيخ الراحل محمد بن سعود الهنائي، كان شيخا لقبيلة الهنائي، وهي واحدة من أشهر وأهم القبائل الموجودة في سلطنة عمان.ج