الرئيسية » الهدهد » مكالمة ساخنة مليئة بالصراخ بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية بسبب غزة

مكالمة ساخنة مليئة بالصراخ بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية بسبب غزة

بقلم
مكالمة ساخنة مليئة بالصراخ بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل محادثة وصفتها بـ”الصعبة”، علا فيها الصراخ بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو و وزيرة الخارجية الألمانية أنالانا باربوك.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنّ المحادثة بين نتنياهو وباربوك، بشأن الوضع في قطاع غزة، وصلت إلى لهجات قاسية.

وأضافت أن لهجة وزيرة الخارجية الألمانية اشتدت بعد أن عرض بنيامين نتنياهو صوراً قال إنها تظهر أن الحياة في غزة “طبيعية جداً”. وأن التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع كاذبة.

وقالت الوزيرة الألمانية رداً على ذلك: “أوصي بعدم الاستمرار في عرض هذه الصور لأنها لا تصف الوضع الحقيقي في غزة.. هناك جوع في غزة”.

ورفع نتنياهو صوته، وقال: “هذا حقيقي.. إنه واقع.. نحن لسنا مثل النازيين الذين خلقوا صوراً مزيفة للواقع الافتراضي”.

وردت الوزيرة الألمانية على صراخه قائلة: “هل تريدون القول إن أطباءنا في غزة لا يقولون الحقيقة؟. هل تريدون القول إن وسائل الإعلام الدولية تكذب؟”.

وفي ختام المحادثة طالبت الوزيرة بفتح المجال لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

رد ألماني

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الألمانية هذه التقارير بأنها “مضللة”. وكتبت على منصة “إكس” أن النقاط الرئيسية المذكورة في هذه التقارير عن اللقاء الذي جمع بين بيربوك ونتنياهو لمدة ساعة “خاطئة”.

وفي ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت كان على اتصال بطاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي وأوضح رأي ألمانيا في ما سمتها “المنشورات المشوهة”، وذلك في رد منها على سؤال من صحفي حول ما إذا كانت تحدثت مع نتنياهو عن هذه الحادثة.

وقالت بيربوك: “نحن لا نعلق على المحادثات السرية. وزارتي والسفير الألماني في إسرائيل علقا على هذا الأمر. تم الإعراب لنا عن الأسف حيال النشر الذي لم يتضح مصدره بعد، وليس لدينا ما نضيفه”.

قد يعجبك أيضاً

مكالمة ساخنة مليئة بالصراخ بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية

مكالمة ساخنة مليئة بالصراخ بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية بسبب غزة

الإسرائيلية أليزابيث تسوركوف مختطفة في العراق

شقيقة إسرائيلية مختطفة في العراق تقاطع السوداني في كلمة بواشنطن وتعيد القضية للواجهة

أسماك في شوارع دبي

فشل البنية التحتية في دبي .. الأسماك تعوم في الشوارع بعد المنخفض الجوي! (فيديو)

امرأة بريطانية محجبة في صالة ألعاب رياضية

صالة ألعاب رياضية “حلال” .. بريطانية محجبة تثير الجدل! (فيديو)

قاعدة كالسو

تفاصيل الهجوم الغامض على قاعدة كالسو في العراق (فيديوهات ما بعد الضربة)

رجل يحرق نفسه أمام محكمة يمثل أمامها ترامب

رجل يحرق نفسه أمام محكمة يمثل أمامها ترامب .. هذا ما نعرفه عن الواقعة حتى الآن (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior