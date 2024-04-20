مكالمة ساخنة مليئة بالصراخ بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية بسبب غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل محادثة وصفتها بـ”الصعبة”، علا فيها الصراخ بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو و وزيرة الخارجية الألمانية أنالانا باربوك.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنّ المحادثة بين نتنياهو وباربوك، بشأن الوضع في قطاع غزة، وصلت إلى لهجات قاسية.

وأضافت أن لهجة وزيرة الخارجية الألمانية اشتدت بعد أن عرض بنيامين نتنياهو صوراً قال إنها تظهر أن الحياة في غزة “طبيعية جداً”. وأن التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع كاذبة.

وقالت الوزيرة الألمانية رداً على ذلك: “أوصي بعدم الاستمرار في عرض هذه الصور لأنها لا تصف الوضع الحقيقي في غزة.. هناك جوع في غزة”.

ورفع نتنياهو صوته، وقال: “هذا حقيقي.. إنه واقع.. نحن لسنا مثل النازيين الذين خلقوا صوراً مزيفة للواقع الافتراضي”.

وردت الوزيرة الألمانية على صراخه قائلة: “هل تريدون القول إن أطباءنا في غزة لا يقولون الحقيقة؟. هل تريدون القول إن وسائل الإعلام الدولية تكذب؟”.

وفي ختام المحادثة طالبت الوزيرة بفتح المجال لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

رد ألماني

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الألمانية هذه التقارير بأنها “مضللة”. وكتبت على منصة “إكس” أن النقاط الرئيسية المذكورة في هذه التقارير عن اللقاء الذي جمع بين بيربوك ونتنياهو لمدة ساعة “خاطئة”.

وفي ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت كان على اتصال بطاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي وأوضح رأي ألمانيا في ما سمتها “المنشورات المشوهة”، وذلك في رد منها على سؤال من صحفي حول ما إذا كانت تحدثت مع نتنياهو عن هذه الحادثة.

وقالت بيربوك: “نحن لا نعلق على المحادثات السرية. وزارتي والسفير الألماني في إسرائيل علقا على هذا الأمر. تم الإعراب لنا عن الأسف حيال النشر الذي لم يتضح مصدره بعد، وليس لدينا ما نضيفه”.