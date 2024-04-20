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مفاجأة أنشيلوتي في تشكيل ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة

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تشكيل ريال مدريد لمبارة الكلاسيكو أمام برشلونة

تتجه الأنظار غداً الأحد، إلى ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يستضيف نادي ريال مدريد، غريمه برشلونة في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني (الكلاسيكو)، فيما كشف عن مفاجأة في تشكيل الملكي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 78 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط على برشلونة الثاني.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر ثلاث مباريات جمعته ببرشلونة، فقد فاز 4/0 في كأس ملك إسبانيا، و2/1 في الدوري الإسباني، و4/1 في كأس السوبر الإسباني.

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو

وذكر موقع “ريليفو” أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيعتمد على لوكاس فاسكيز في التشكيلة الأساسية، بعد أن لعب دورًا بارزًا أمام مانشستر سيتي، رغم أنه شارك في 20 دقيقة فقط.

وأكد “ريليفو” أن الجهاز الفني لريال مدريد سعيد بمستوى فاسكيز وبموقفه والكفاءة المهنية التي يظهرها دائمًا في غرفة تبديل الملابس.

وأضاف الموقع أن أنشيلوتي قرر إراحة داني كارفاخال، بعد أن أنهى مباراة مانشستر سيتي بتشنجات، وطلب التبديل في الدقيقة 110.

وفي قلب الدفاع، سيعتمد أنشيلوتي على الثنائي أنطونيو روديغر وناتشو، فرغم تراكم المباريات يجد أنشيلوتي أن روديغر الأصلح لهذا المركز، وأنه لم يحن الوقت للاعتماد على العائد من الإصابة إيدير ميليتاو.

وعلى الجانب الأيسر، من المتوقع أيضًا أن يعتمد أنشيلوتي على المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي؛ بسبب صلابته.

وسيعود أوريلين تشواميني للعب في خط وسط ريال مدريد بعد غيابه أمام مانشستر سيتي لتراكم البطاقات. وسيلعب إلى جانب توني كروس أو إدواردو كامافينغا، مع فيدي فالفيردي.

وفي الخط الهجومي، سيكون البرازيلي رودريغو، الذي سجل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات لعبها، مع الإنجليزي جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.

وحال اعتماد أنشيلوتي على لوكا مودريتش بدلا من توني كروس، فإن انتقال كامافينغا إلى الجانب الأيمن سيكسب أهمية لمساعدة ميندي.

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تشكيل ريال مدريد لمبارة الكلاسيكو أمام برشلونة

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