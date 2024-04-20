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مشهد لا يصدق لناقة تخرج حية بعد أن دفنها السيل في السلطنة (فيديو)

بقلم
مشهد لا يصدق لناقة تخرج حية بعد أن دفنها السيل في السلطنة

وطن – تداول عمانيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لناقة دفنها السيل في أحد مناطق سلطنة عمان، وأنقذها عدد من العمال الأسيويين في مشهد لافت.

وتسببت فيضانات مفاجئة، ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح عاتية بخسائر بالغة خلال الأيام الماضية في السلطنة، وأدت إلى مقتل 21 شخصا، حسبما قالت سلطات البلاد.

 

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وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب”أخبار عمان” على منصة “انستغرام” عدداً من الأشخاص وهم يزيحون الرمال من حول أقدام الناقة التي بدت غارزة بالطين جانب بئر في محاولة لتحريرها.

واللافت أن الناقة خرجت حية وسليمة رغم أن السيل دفنها في الرمال.

إجلاء طبي

ووفق وسائل إعلام عمانية قام سلاح الجو العماني بعملية إنقاذ وإجلاء في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لعائلة عمانية من منطقة ساحلية حاصرتها الأودية، وتم نقلها إلى أحد الأماكن المخصصة للإيواء في إطار عمليات الدعم جراء الحالة الجوية.

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كما نفذ سلاح الجو بإحدى طائراته العمودية عملية إجلاء طبي جراء الحالة الجوية لمواطنة استدعت حالتها الصحية الحرجة، نقلها من قرية هاط إلى مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة لتلقي العلاج اللازم.

وانتهت تأثيرات المنخفض الجوي المطير الذي تأثرت به سلطنة عمان خلال الأيام الماضية، بتسجيل 21 حالة وفاة بينهم 12 طفلا فيما البحث جار عن مفقودين آخرين.

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مشهد لا يصدق لناقة تخرج حية بعد أن دفنها السيل في السلطنة

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