لاغتصابها .. شاب مغربي يختطف فتاة قاصر مستخدماً كلباً شرساً!

كشفت وسائل إعلام مغربية، واقعة صادمة، تمثلت بقيام شاب بمحاولة اختطاف فتاة قاصر ليلاً مستعملا سلاحا أبيض وكلب حراسة من فصيلة شرسة، بهدف اغتصابها.

محاولة اختطاف فتاة قاصر لاغتصابها

ونجح رجال الأمن في إنقاذ الفتاة القاصر، قبل أن يفتك بها المشتبه به، بعد محاولته اختطافها بالقوة والإكراه.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا من امرأة في مدينة الجديدة، ناشدت من خلاله إنقاذ ابنتها من شخص يحاول اختطافها واغتصابها ليلا، مستخدما سلاحاً أبيض وكلباً شرساً. وفق موقع “هسبريس” المحلي،

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن انتقلوا إلى موقع البلاغ لإنقاذ الفتاة، فهاجمهم المشتبه به بالسلاح الأبيض وأطلق عليهم كلبه.

وأثناء ذلك، قتل رجال الأمن الكلب، الذي تسبب بإصابات لأحد العناصر، قبل أن يتمكنوا من شل حركة المشتبه فيه والسيطرة عليه، ويحجزوا الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته، وإنقاذ الفتاة.

وتم اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة للتحقيق،والاستماع إلى أقواله بخصوص علاقته بالحادث وملابسات ارتكابه، فضلا عن الاستماع إلى القاصر بحضور ولي أمرها