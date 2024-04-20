قبل الكلاسيكو .. إصابة مفاجئة تبعثر أوراق أنشيلوتي

قالت صحيفة “آس” إن مشاركة الفرنسي فيرلاند ميندي، نجم ريال مدريد، في الكلاسيكو ضد برشلونة، الأحد، محل شك، حيث لديه حمل زائد طفيف، وفران غارسيا وكامافينغا هما الخياران الآخران للظهير الأيسر”.

😯🔙 Courtois ya entrena con el grupo El belga, con el resto de sus compañeros en una sesión sin Mendy, que sufre una pequeña sobrecarga muscular#ElClasico pic.twitter.com/NTWa6Lb4mf — MARCA (@marca) April 20, 2024

كما عاد البلجيكي تيبو كورتوا للتواجد في تدريبات فريقه للمرة الأولى بعد إصابته الأخيرة في الركبة، إلا أنه ما زال اللاعب مستبعدًا من الكلاسيكو لعدم الجاهزية.

كما تدرب داني كارفاخال بشكل طبيعي مع زملائه، بعد أن عانى من مشاكل عضلية ضد مانشستر سيتي.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، غدا الأحد، وهدفه تحقيق الانتصار والاقتراب بشكل كبير من التتويج ببطولة الدوري الإسباني.

ويأتي الكلاسيكو بعد تأهل ريال مدريد الصعب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويدخل ريال مدريد مباراة الغد وهو يتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه وأقرب ملاحقيه برشلونة، صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة.