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قبل الكلاسيكو .. إصابة مفاجئة تبعثر أوراق أنشيلوتي

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مشاركة الفرنسي فيرلاند ميندي، نجم ريال مدريد، في الكلاسيكو ضد برشلونة، الأحد، محل شك

قالت صحيفة “آس” إن مشاركة الفرنسي فيرلاند ميندي، نجم ريال مدريد، في الكلاسيكو ضد برشلونة، الأحد، محل شك، حيث لديه حمل زائد طفيف، وفران غارسيا وكامافينغا هما الخياران الآخران للظهير الأيسر”.

كما عاد البلجيكي تيبو كورتوا للتواجد في تدريبات فريقه للمرة الأولى بعد إصابته الأخيرة في الركبة، إلا أنه ما زال اللاعب مستبعدًا من الكلاسيكو لعدم الجاهزية.

كما تدرب داني كارفاخال بشكل طبيعي مع زملائه، بعد أن عانى من مشاكل عضلية ضد مانشستر سيتي.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، غدا الأحد، وهدفه تحقيق الانتصار والاقتراب بشكل كبير من التتويج ببطولة الدوري الإسباني.

ويأتي الكلاسيكو بعد تأهل ريال مدريد الصعب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويدخل ريال مدريد مباراة الغد وهو يتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه وأقرب ملاحقيه برشلونة، صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

 

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قبل الكلاسيكو .. إصابة مفاجئة تبعثر أوراق أنشيلوتي

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