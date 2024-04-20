فشل البنية التحتية في دبي .. الأسماك تعوم في الشوارع بعد المنخفض الجوي! (فيديو)

توالت المشاهد التي تظهر مدى فشل البنية التحتية في الإمارات، والتي كشفتها الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرا.
وأظهرت مشاهد جديدة، أسماكا تعوم في شوارع دبي بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة، وسط اتهامات لتعثر البنية التحتية في مواجهة المنخفض الجوي.
📽️- الأسماك تعوم في شوارع #دبي بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة، في وقت تعثرت فيه البنية التحتية في مواجهة #المنخفض_الجوي. pic.twitter.com/A9gsnWDr1r
— شؤون إماراتية (@EmiratiAffairs) April 19, 2024
وغرق شوارع دبي ومطارها؛ إثر هطول أمطار غزيرة رافقت منخفضاً جوياً ضرب دولة الإمارات مؤخرا.
أمطار غير مسبوقة
وكان المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، قد أعلن أن البلاد شهدت أعلى كميات أمطار في تاريخها منذ 75 عامًا جراء تأثرها بـ”منخفض المطير”.
وأضاف أن الإمارات سجلت خلال 24 ساعة كميات أمطار، هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.
وأشار إلى أن هطول الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارات خلال الـ24 ساعة، جراء تأثرها بـ”منخفض المطير” يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخها المناخي منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.
وانتشرت عشرات المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق شوارع بما فيها من مركبات، إلى جانب غرق مطار دبي، ودبي مول، ومترو دبي، إضافةً إلى حدوث إنهيار أرضي كبير في مدينة العين.
#مطار_دبي يغرق بمياه الأمطار الغزيرة والطائرات تسبح!! #منخفض_المطير #مركز_العاصفه #الامارات pic.twitter.com/Z1AYZROka8
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
🎥مشهد جديد من شوارع #دبي التي غرقت من سحابة ماطرة!!#دبي_الان #منخفض_المطير #مركز_العاصفة #الأمطار_الغزيرة #منخفض_الهدير #دبي_مول pic.twitter.com/qxfasurtap
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
#دبي_الان .. الشوارع تغرق بما فيها من مركبات ، وتساؤلات عن البنية التحتية، لماذا هذا الفشل؟؟؟#منخفض_المطير #مركز_العاصفة #الأمطار_الغزيرة #الإمارات #منخفض_الهدير #دبي pic.twitter.com/jDkVJhJ1Pk
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 16, 2024
انتقادات للفشل الإماراتي
ومع مشاهد الغرق الكبيرة، وجّه مغردون انتقادات حادة لدولة الإمارات التي قالوا إنها أنفقت المليارات في إنشاء ودعم المشاريع المعادية للعرب والمسلمين، ولم تصلح بنيتها التحتية لمثل هكذا ظروف مناخية.
الإمارات أنفقت المليارات في إنشاء ودعم المشاريع المعادية للعرب والمسلمين، ولم تُصلح بنيتها التحتية.
دبي 👇 pic.twitter.com/67vsySLlk1
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 16, 2024
لو أن #الإمارات أنفقت أموالها على البنية التحية لكان خيرا لها من إنفاقها على المرتزقة والمليشيات الانفصالية في ليبيا والسودان واليمن #دبي#Dubaipic.twitter.com/oCt2xcTpGD
— صلاح بن عمر بابقي (@salahbabgi) April 16, 2024