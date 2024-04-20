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فشل البنية التحتية في دبي .. الأسماك تعوم في الشوارع بعد المنخفض الجوي! (فيديو)

بقلم
أسماك في شوارع دبي

توالت المشاهد التي تظهر مدى فشل البنية التحتية في الإمارات، والتي كشفتها الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرا.

وأظهرت مشاهد جديدة، أسماكا تعوم في شوارع دبي بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة، وسط اتهامات لتعثر البنية التحتية في مواجهة المنخفض الجوي.

وغرق شوارع دبي ومطارها؛ إثر هطول أمطار غزيرة رافقت منخفضاً جوياً ضرب دولة الإمارات مؤخرا.

أمطار غير مسبوقة

وكان المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، قد أعلن أن البلاد شهدت أعلى كميات أمطار في تاريخها منذ 75 عامًا جراء تأثرها بـ”منخفض المطير”.

وأضاف أن الإمارات سجلت خلال 24 ساعة كميات أمطار، هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وأشار إلى أن هطول الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارات خلال الـ24 ساعة، جراء تأثرها بـ”منخفض المطير” يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخها المناخي منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.

وانتشرت عشرات المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرق شوارع بما فيها من مركبات، إلى جانب غرق مطار دبي، ودبي مول، ومترو دبي، إضافةً إلى حدوث إنهيار أرضي كبير في مدينة العين.

 

 

انتقادات للفشل الإماراتي

ومع مشاهد الغرق الكبيرة، وجّه مغردون انتقادات حادة لدولة الإمارات التي قالوا إنها أنفقت المليارات في إنشاء ودعم المشاريع المعادية للعرب والمسلمين، ولم تصلح بنيتها التحتية لمثل هكذا ظروف مناخية.

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