صالة ألعاب رياضية “حلال” .. بريطانية محجبة تثير الجدل! (فيديو)

أثار مقطع فيديو لامرأة بريطانية حالة من الجدل، على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي استعرضت فيه الخطوات لتطبيق الشريعة الإسلامية في صالة الألعاب الرياضية.

ونشرت نجاح حتاحت، امرأة بريطانية محجبة رياضية ومتخصصة برفع الأثقال، مقطعا مصورا لكيفية إنشاء صالة ألعاب رياضية “حلال” تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقالت إنه بدلا من وضع الموسيقى والأغاني يمكن رفع الأذان خمس مرات في اليوم، وإزالة المرايا.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Najah Hatahet‎‏ (@‏‎najah.strength‎‏)‎‏

وأرفقت الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي قالت فيه: “بما أن المسلمين سيطروا على أوروبا.. حان الوقت لأن تصبح الصالات الرياضية أكثر ملائمة للأغلبية من المسلمين”.

وأضافت أنه يجب التأكد من توافق الملابس في هذه الصالات مع أحكام الإسلام والاستغناء عن السروايل القصيرة للرجال.

جدل واسع

ورد مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي على فيديو حتاحت، وتضمنت بعض المنشورات دعوتها لمغادرة الدول الأوروبية، وفق وكالة رويترز.

وقال أحدهم عبر منصة إكس: “إذا لم تكوني سعيدة في أوروبا، عودي من حيث أتيتي.. إرحلي فورا”.

حقيقة مقطع الفيديو

لكن بعد التحقق من الفيديو تبين أن حتاحت نوهت إلى أنه “مقطع ساخر”. مشيرة إلى أنها تستخدم السخرية في المحتوى الذي تنشره لتسليط الضوء على مفاهيم خاطئة.

وأوضحت أن الفيديو مثير للسخرية، مشيرة إلى أنها أرفقته بملاحظة “إخلاء مسؤولية” عن المزحة أو السخرية التي يتضمنها.