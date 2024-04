رجل يحرق نفسه أمام محكمة يمثل أمامها ترامب .. هذا ما نعرفه عن الواقعة حتى الآن (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لرجل يضرم النار في نفسه، بالقرب من محكمة مانهاتن التي يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمامها بتهم متعددة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال.

وأظهرت لقطات مصورة تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، الشخص وهو يجثو على ركبتيه ويداه على رأسه، بينما تلتهم النيران جسده، ثم ينهار على الأرض.

🚨 BREAKING: Man sets himself on fire outside of Donald Trump's trial in New York.

pic.twitter.com/K1Ldvu6Zee

— Benny Johnson (@bennyjohnson) April 19, 2024