رجل يحرق نفسه أمام محكمة يمثل أمامها ترامب .. هذا ما نعرفه عن الواقعة حتى الآن (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لرجل يضرم النار في نفسه، بالقرب من محكمة مانهاتن التي يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمامها بتهم متعددة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال.

وأظهرت لقطات مصورة تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، الشخص وهو يجثو على ركبتيه ويداه على رأسه، بينما تلتهم النيران جسده، ثم ينهار على الأرض.

🚨 BREAKING: Man sets himself on fire outside of Donald Trump's trial in New York. pic.twitter.com/K1Ldvu6Zee — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 19, 2024

وفيما لا تزال هوية الشخص وحالته الصحية مجهولة، فقد هرعت الشرطة إلى مكان الحادث، وحاول أحد الأشخاص استخدام مطفأة حريق لإخماد النار.

يأتي هذا فيما قال متحدث باسم شرطة نيويورك إنّ رجلًا أضرم النار في نفسه خارج المحكمة. وأضاف أن الشرطة تجمع معلومات في المكان.

ووقع الحادث أمام فرق وسائل الإعلام التي انتشرت في الشارع، لتغطية حدث المحاكمة.

محاكمة تاريخية لترامب

وفي سياق محكمة ترامب، أعلن رئيس المحكمة المكلّفة بمحاكمة الرئيس السابق أنّ هيئة المحلّفين قد تمّ تشكيلها باختيار أعضائها الـ12.

ولم يتبقّ سوى اختيار ستّة أعضاء بدلاء كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق.

ومن المتوقع بدء الجلسات بمرافعات افتتاحية يوم الاثنين القادم.

اتهامات لترامب

ويتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك، ترامب بتزوير السجلات للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016 لشراء سكوت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز وعدم الإفصاح عن لقاء جنسي قالت إنه حدث بينهما عام 2006.

فيما ينفي ترامب أي علاقة من هذا القبيل. ودفع العام الماضي ببراءته من 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج.

ورغم أن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون هذه القضية الأقل أهمية من بين المحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها، فإنها القضية الوحيدة المؤكد البت فيها قضائيا قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.

وفي حالة إدانة ترامب، فسيظل بإمكانه تولي منصب الرئاسة، لكن استطلاعا أجرته رويترز/إبسوس أظهر أن الحكم بالإدانة قد يعرقل فرصه.