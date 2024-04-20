تفاصيل الهجوم الغامض على قاعدة كالسو في العراق (فيديوهات ما بعد الضربة)

اهتز العراق خلال الساعات الماضية، على وقع تفجير استهدف قاعدة كالسو العسكرية وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وانتشرت مقاطع مصورة، أظهرت نيراناً ضخمة مشتعلة في القاعدة العسكرية.

شاهد.. لحظة استهداف قاعدة كالسو العسكرية في بابل مما تسبب بوقوع انفجار هائل pic.twitter.com/JHwsrBtQ1O — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) April 19, 2024

أنباء أولية تشير إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى جراء "انفجار" في قاعدة كالسو العسكرية في بابل جنوبي بغداد pic.twitter.com/wbfmg74Wkx — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) April 19, 2024

وقال مسؤول عسكري إنّ الانفجار استهدف قاعدة كالسو، حيث تتمركز قوات الجيش العراقي وعناصر من هيئة الحشد الشعبي التي تم دمجها في القوات الأمنية العراقية.

مشاهد من اثار الدمار في قاعدة كالسو في بابل الذي تعرض لاستهداف جوي pic.twitter.com/DvEOyyFzvS — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) April 20, 2024

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أمنيين قولهما إن الانفجار في القاعدة العسكرية جنوبي بغداد جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

في حين أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصدر أمني عراقي، قوله إنّ الانفجارات الضخمة وقعت في مستودع ذخيرة في قاعدة تابعة للحشد الشعبي في بابل.

تعليق الحشد الشعبي على الهجوم

وتعليقا على الهجوم، قالت هيئة الحشد الشعبي، إن فريق تحقيق وصل على الفور إلى المكان.

كما أضافت أن هناك إصابات وأضرارا مادية جراء انفجار في مقر للحشد بقاعدة كالسو العسكرية شمالي بابل.

في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن، عن تبنيها لهذا الانفجار.

تزامن مع الهجوم على إيران

وجاء هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على الانفجارات التي هزّت مدينة أصفهان الإيرانية، فجر الجمعة.

مدينة أصفهان التي تحتوي على منشآت نووية، وتحتوي على قاعدة عسكرية هامة، بالإضافة إلى مطار أصفهان المدني، شهدت فجر الجمعة انفجارات، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية بالمدينة.