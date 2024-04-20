“بحب الرجالة”.. ما كشفته فيفي عبده من أسرار لياسمين عز يصعد بها للتريند (فيديو)

وطن – تصدرت الفنانة المصرية فيفي عبده محركات بحث جوجل في مصر وذلك بعد استضافتها في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه المذيعة ياسمين عز، والمذاع على قناة mbc مصر.

ونظراً لما تضمنته الحلقة من معلومات شخصية غير معروفة عن الراقصة المصرية فيفي عبده، تتعلق بصحتها والعمليات التي خضعت لها بما فيها تعرضها لخطأ طبي، فقد تصدر حديث فيفي عبده المنصات وسط ردود أفعال متباينة.

وكانت فيفي عبده قد روجت لحلقتها مع الإعلامية ياسمين عز، وعلقت عبر حسابها بانستغرام: “استنوني الجمعة إنشاء الله ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر الساعة 6 مساء بحبكم”.

فيفي عبده: “أحب الرجال جدًا”

وفي الحلقة التي بثت يوم أمس، الجمعة، كشفت الفنانة المثيرة للجدل أنها تحب صداقة الرجال عن صداقة النساء، وعقبت: “أنا أحب الرجالة جدًا، أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات، يضيعوكي”. واصفة الرجل بـ “الصاحب الجدع”.

ولفتت فيفي عبده إلى أن “الرجالة بيعاملوكي زي أختهم، وجواهم صدق، مش غيرانين منك، مش متضايقين منك، مش بينخربوا وراكي، عشان كده بقول دايمًا الست تخلي بالها من الست اللي زيها.”

وتابعت في تصريحاتها المثيرة للجدل:”مش من الرجالة، الراجل سي السيد في البيت، الراجل بيحب الست اللي تعمله كل حاجة تبقى غسالة وطباخة وتعمله كل حاجة بيحبها”.

اقرأ أيضا:

حقنة خاطئة

وتطرقت فيفي عبده في الحلقة أيضا للعديد من الجوانب في حياتها الشخصية وتفاصيل حالتها الصحية حيث قالت إنها تعرضت لوعكة صحية شديدة لمدة أربع سنوات.

وكشفت أنها أجرت عملية جراحية في فقرات الظهر، مؤخًرا، موضحة أن حالتها الصحية الآن أفضل بكثير. وبينت أن مشكلتها الصحية كانت بسبب «حقنة» خاطئة في ظهرها.

طلاق بسبب عصير

وذكرت فيفي عبده أيضًا موقفًا طريفًا حدث في أحد الأفراح، حيث أفادت قائلة: “كان هناك فرح، العروسة اتطلقت فيه بعدما سكبت العصير على عريسها فقال لها: ‘إنت عامية’! فردت عليه قائلة طلقني وهي من البداية لم تكن سعيدة”.

كما أوضحت كواليس ولادتها لأول بناتها “عزة” حيث قالت إنها كانت رافضة للتدخل الجراحي، وهو ما جعلها تستغرق ساعات طويلة جداً أثناء الولادة، حيث بدأت عملية الطلق من مساء يوم وانتهت عملية الولادة مساء اليوم التالي.