أردوغان يلتقي هنية ووفد حماس في قصر دولمة بهجة بإسطنبول (فيديو)

وطن – بثت الرئاسة التركية اليوم، السبت، صورا وثقت لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إسطنبول.

وبحسب بيان الرئاسة فقد التقى أردوغان، هنية ووفد حماس، في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر “دولمة بهجة” في إسطنبول.

رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول. pic.twitter.com/lPRFSHbHLE — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) April 20, 2024

أردوغان يستقبل وفد حماس برئاسة هنية

وبحسب وسائل إعلام تركية فقد ناقش الرئيس أردوغان، السبت، التطورات في قطاع غزة مع إسماعيل هنية ووفد حماس، خلال استقبالهم في إسطنبول.

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وشدد الرئيس التركي، على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار كسبيل “لوقف الظلم الإسرائيلي في غزة”، داعياً إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة.

أردوغان يستقبل وفدا من حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية في إسطنبول#حرب_غزة pic.twitter.com/1O5pmfmUDA — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 20, 2024

كما تم مناقشة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بخاصة غزة، وضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كافٍ ومتواصل.

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وأكد أردوغان على مواصلة تركيا لجهودها الدبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

صور من قمة غزة، المنعقدة في قصر "دولمابهتشة"، باسطنبول، برئاسة أردوغان، ومشاركة وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات العامة إبراهيم قالين، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له. pic.twitter.com/tg1n7LIsfD — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) April 20, 2024

جدير بالذكر أن هذا يعد أول لقاء رسمي معلن بين رئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ونشر الإعلام التركي صورا من قمة غزة، المنعقدة في قصر “دولمة بهجة”، باسطنبول، برئاسة أردوغان، ومشاركة وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات العامة إبراهيم قالين، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له.