آخر لحظات إسراء روكا.. نهاية مأساوية لتيكتوكر مصرية شهيرة (فيديو)

وطن – كتب حادث سيارة مروع نهاية مأساوية للتيكتوكر المصرية الشهيرة إسراء مختار المعروفة على تيك توك باسم “إسراء روكا”، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعد سقوط سيارتها من أعلى كوبري في العاصمة القاهرة.

وكانت إسراء روكا تحظى بمتابعة كبيرة من قبل نشطاء تطبيق “تيك توك”، وتحقق أرباحا ضخمة من خلال المشاهدات التي كانت تحققها.

حادث مروع.. تفاصيل وفاة البلوجر إسراء روكا pic.twitter.com/GAzO5FLnuP — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) April 20, 2024

تفاصيل وفاة إسراء روكا في حادث أليم

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام مصرية، فقد سقطت التيكتوكر الشهيرة بسيارتها بعد أن فقدت السيطرة عليها من أعلى جسر الحرفيين بالنزهة في القاهرة.

وتحطمت سيارة إسراء روكا بالكامل ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل السيارة المهشمة من قوة الاندفاع والسقوط.

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وبحسب ما نقلته صحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية، فقد باشرت النيابة العامة التحقيق في حادث التيك توكر الشهيرة إسراء روكا.

وتم نقل جثمان إسراء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وبعد استعجال تحريات أجهزة الأمن، كشفت الأدلة الأولية أن عجلة القيادة قد اختلت في يد إسراء روكا لتسقط بسيارتها من أعلى الكوبري وتلقى مصرعها على الفور.

وصدمت وفاة التيكتوكر المعروفة إسراء روكا، متابيعها عبر مواقع التوالص وتصدر اسمها محركات بحث جوجل.