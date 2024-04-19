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ما فعله مصطفى البرغوثي بمسؤولة إسرائيلية على الهواء حديث المواقع (فيديو)

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الدكتور مصطفى البرغوثي يوبخ مسؤولة إسرائيلية على الهواء

وطن – ألجم الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور “مصطفى البرغوثي”، مسؤولة إسرائيلية حاولت مقاطعة حديثه خلال لقاء تلفزيوني مشترك طالباً منها على الهواء مباشرة أن “تخرس وتدعه يكمل حديثه”.

وخاطب البرغوثي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني “بيرس مورغان” عبر قناة “سي إن إن” “فلور حسن ناحوم” نائبة رئيسة بلدية الاحتلال في القدس قائلاً لها:” أنتم تتحدثون عن حقوق المرأة ، ولا تهتمون بحقيقة أن نتنياهو قتل 10 آلاف امرأة فلسطينية.” وأضاف أن نتنياهو استفز إيران للرد والانتقام.

وهنا يسمع صوت ناحوم وهي تحاول أن ترد وتقاطعه، فرد عليها البرغوثي:”اصمتي ودعيني أكمل”.

وأضاف أن هذه أرقام أكدتها الأمم المتحدة-في إشارة إلى الضحايا من النساء على يد إسرائيل- فردت عليه “أخرسي.. كلمة وقحة جداً بحق امرأة”، فأعاد مصطفى البرغوثي مطالبته لها بأن تغلق فمها وتدعه يكمل كلامه.

وأضاف أنه لم يقاطع كلامها. وتابع :” إذا قاطعتني فلن أتحدث”. وتوجه البرغوثي للإعلامي بيرس طالباً منه أن يكون منصفاً ويدير الحوار بشكل صحيح.

سبق أن وبخ محامياً أمريكياً

وكان الأكاديمي الفلسطيني “مصطفى البرغوثي” الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، خرج عن هدوئه المعتاد في آذار الماضي، ولقن محامياً أمريكياً درساً قاسياً أثناء استضافتهما في برنامج الإعلامي المعروف “بيرس مورغان”.

وظهر البرغوثي مع المحامي سيء السمعة “آلان ديرشوفيتز” وهو يخاطب مورغان بأنه لم يتفاجأ بأن يكون ضيفه ديرشويتز الذي يدافع عن الجيش الإسرائيلي القاتل. وأضاف أنه استخدم شهرته للدفاع عن القتلة في المحاكم الأمريكية وهو معتاد على ذلك، وفق قوله.

وأضاف البرغوثي أن المحامي الضيف اشتهر بدفاعه عن تجار الجنس مثل “ابستاين” وخاطبه: “إن ما تراه في غزة الآن هو إبادة جماعية تسببت بقتل نحو 12 ألف طفل وهؤلاء الأطفال ليسوا بعمر الـ 19 بل بعمر الخامسة والسادسة وبعمر الثالثة والثانية”.

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