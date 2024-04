لماذا أعلن إيلون ماسك رفضه حظر تيك توك رغم أنه يفيد منصة X؟!

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه لا ينبغي حظر تيك توك TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن مثل هذا الحظر قد يفيد منصة 𝕏 التي يمتلكها.

وغرّد إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي في المنصة مضيفاً أن القيام بذلك سيكون مخالفًا لحرية الرأي والتعبير. وهذا ليس ما تمثله أمريكا.وفق قوله

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.

Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024