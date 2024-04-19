الرئيسية » حياتنا » لماذا أعلن إيلون ماسك رفضه حظر تيك توك رغم أنه يفيد منصة X؟!

لماذا أعلن إيلون ماسك رفضه حظر تيك توك رغم أنه يفيد منصة X؟!

بقلم
إيلون ماسك ضد حظر تيك توك

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه لا ينبغي حظر تيك توك TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن مثل هذا الحظر قد يفيد منصة 𝕏 التي يمتلكها.

وغرّد إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي في المنصة مضيفاً أن القيام بذلك سيكون مخالفًا لحرية الرأي والتعبير. وهذا ليس ما تمثله أمريكا.وفق قوله

حظر تيك توك 

في منتصف آذار / مارس الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. في وقت أثار فيه مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.وفق ما اوردت الجزيرة 

كما لا يعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يطلق عليه رسميا “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة” ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

قد يعجبك أيضاً

الأمير النائم

الأمير النائم في أحدث صورة بعد مرور 20 عاماً على وجوده في المستشفى

وفاة محمد فارس.. رحيل "نيل أرمسترونج العرب" الذي حاربه الأسد الأب وضيق عليه الابن

وفاة محمد فارس.. رحيل “نيل أرمسترونج العرب” الذي حاربه الأسد الأب وضيق عليه الابن

أحمد السعدني يعتدي على الصحفيين بالجنازة.. والسبب "جثمان والده"

أحمد السعدني يعتدي على الصحفيين بالجنازة.. والسبب “جثمان والده” (فيديو)

جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أصبح المرشح الأوفر حظا، حسب التصنيفات الحالية، للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

لاعب ريال مدريد يصبح المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

فوضى واشتباكات.. أمن الجزائر استعمل القوة مع بعثة نهضة بركان

فوضى واشتباكات.. أمن الجزائر استعمل القوة مع بعثة نهضة بركان ومسؤول كبير يستفزهم بما قاله (فيديو)

معارك بالوكالة: العراق وإيران والاضطرابات في الشرق الأوسط

معارك بالوكالة: العراق وإيران والاضطرابات في الشرق الأوسط

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior