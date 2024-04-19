لماذا أعلن إيلون ماسك رفضه حظر تيك توك رغم أنه يفيد منصة X؟!

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه لا ينبغي حظر تيك توك TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن مثل هذا الحظر قد يفيد منصة 𝕏 التي يمتلكها.

وغرّد إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي في المنصة مضيفاً أن القيام بذلك سيكون مخالفًا لحرية الرأي والتعبير. وهذا ليس ما تمثله أمريكا.وفق قوله

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform. Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024

حظر تيك توك

في منتصف آذار / مارس الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. في وقت أثار فيه مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.وفق ما اوردت الجزيرة

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كما لا يعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يطلق عليه رسميا “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة” ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.