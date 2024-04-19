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لاعب ريال مدريد يصبح المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

بقلم
جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أصبح المرشح الأوفر حظا، حسب التصنيفات الحالية، للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

ذكرت تقارير إخبارية أن الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أصبح المرشح الأوفر حظا، حسب التصنيفات الحالية، للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024 التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وبعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، أصبح هداف الفريق الملكي، ووصيف هدافي “الليغا” حتى الآن مرشحا للظفر بالجائزة وخلافة الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة في العام الماضي.

وبجانب حظوظه في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، اقترب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاما من التتويج بلقب الدوري الإسباني الممتاز وذلك في الموسم الأول له مع الفريق الملكي.

ويشار إلى أن حظوظ جود بيلينغهام في الفوز بالكرة الذهبية 2024 ارتفعت بعد النتائج الأخيرة لفريقه، مقابل تراجع حظوظ نجوم آخرين أمثال محمد صلاح لاعب ليفربول بعد خروج فريقه من مسابقة الدوري الأوروبي وفيل فودين مهاجم مانشستر سيتي وزميل بيلينغهام في منتخب الأسود الثلاثة.

جود بيلينغهام
جود بيلينغهام

وفي الموسم الحالي سجل لاعب خط الوسط 22 هدفًا وصنع 13 هدفا وتوج ببطولة السوبر الإسباني، وكان بحسب خبراء الكرة الأوروبية أفضل لاعب كرة قدم في النصف الأول من الموسم الحالي، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب كما تعرض للإيقاف ثم ظهر من جديد أمام مانشستر سيتي في المواجهة الأخيرة ضمن ربع نهائي دوري الأبطال وساهم في التأهل لنصف نهائي المسابقة القارية.

نجم ريال مدريد بيلينغهام
نجم ريال مدريد بيلينغهام

ويشارك بيلينغهام في الصيف المقبل مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا. وفي حال تتويجه باللقب مع منتخب بلاده، وإحراز دوري أبطال أوروبا فسيكون مرشحا دون منازع للفوز بالكرة الذهبية للعام الحالي.

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جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أصبح المرشح الأوفر حظا، حسب التصنيفات الحالية، للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

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