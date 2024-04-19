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قميص الزمالك حاضرا في قلب معارك غزة ومشهد لافت بثته المقاومة (فيديو)

بقلم
قميص الزمالك حاضرا في قلب معارك غزة ومشهد لافت بثته المقاومة

بثت كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى” مقطع فيديو يظهر ارتداء مقاتليها قميص نادي الزمالك المصري، خلال قصفهم حشودا لجيش الاحتلال شرق محافظة الوسطى -قطاع غزة، في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الجمعة، لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى حشود العدو الصهيوني، ردًّا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

قميص نادي الزمالك في معارك غزة

وبدا مقاومان وهما يرتديان قميص الزمالك الأبيض والمخطط باللون الأحمر بشكل أفقي، وهما يلقمان قذائف ثقيلة في مدفع داخل ما بدا أنها أحراش زراعية.

وحقق الفيديو الذي لا يتعدّى الخمس عشرة ثانية، وتداوله آلاف المتابعين عبر موقع التواصل ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره.

بينما انهالت التعليقات التضامنية مع أهل الأرض وأهل الرباط والجهاد وهم يرتدون تيشيرت الزمالك أثناء العمل والدفاع عن الأرض والدين.

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وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الزمالك حرصوا في تشرين الثاني الماضي، على إرتداء الشال الخاص بدولة فلسطين فور وصولهم إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوضع علم فلسطين على الصورة الرئيسية للحساب، في رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلي.

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