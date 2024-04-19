سبب وفاة الفنان صلاح السعدني يكشفه مصدر خاصّ

أعلن في مصر الجمعة 19/4/2024، عن وفاة الفنان المصري صلاح السعدني، عن عمر ناهز الـ81 عاما، بينما كشف سبب رحيل النجم.

وأعلن نقيب الفنانين أشرف زكي عبر حسابه على موقع “انستغرام” عن وفاة الفنان “السعدني”، معلقا: “البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني”. دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تقام جنازة الفنان الراحل عصر اليوم الجمعة في مسجد “الشرطة” في الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة.

سبب وفاة الفنان المصري صلاح السعدني

وأكد مصدر خاص في تصريحات صحفية، أن الفنان السعدني أصيب منذ مدة طويلة بمرض الزهايمر وعانى من آثاره، إضافة إلى إصابته بأمراض الشيخوخة المرافقة.

وأضاف أن عائلة الفنان المصري “تكتمت بشدة على تفاصيل وضعه الصحي”، لكن حالته الصحية تدهورت كثيرا ليلة أمس الخميس، قبل وفاته.

ولفت إلى أن تبعات أمراض الشيخوخة والزهايمر، كانت أسبابا رئيسية للوفاة.

وولد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني عام 1943، وهو الشقيق الأصغر للكاتب الصحافي الساخر الراحل محمود السعدني.

ومنذ مسلسل “القاصرات” في عام 2013، غاب الفنان المصري عن الأضواء والإعلام، فيما راجت قبل وفاته أخبار تفيد بإصابته بـ”الزهايمر“.

قدم في بداياته أدوارا صغيرة على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر فشارك في مسلسلات (الضحية) و(الرحيل) و(لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس) واستمر لاحقا في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.