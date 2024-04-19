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رأي صلاح السعدني في الإخوان يعود للواجهة بعد وفاته.. فاجأ الجميع (فيديو)

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رأي صلاح السعدني في الإخوان يعود للواجهة بعد وفاته.. فاجأ الجميع

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في مصر مقاطع من مقابلات قديمة مختلفة للفنان الراحل صلاح السعدني عقب إعلان وفاته، اليوم الجمعة، ضمن التفاعل مع خبر وفاته، وكان من أبرزها مقابلة فاجأ فيها جمهوره برأيه في جماعة “الإخوان المسلمين”.

وأعلنت أسرة صلاح السعدني صباح اليوم، الجمعة، خبر وفاته كما أعلنه نقيب الفنانين أشرف زكي.

ويعود المقطع المعاد تداوله لصلاح السعدني إلى العام 2012، وهو عام حكم المجلس العسكري قبل صعود جماعة الإخوان للحكم.

رأي صلاح السعدني في جماعة الإخوان

وكانت المذيعة تسأل صلاح السعدني عن رأيه في جماعة الإخوان، وكانوا يتصدرون المشهد وقتها لدورهم في ثورة يناير 2011 ضد نظام مبارك.

وكان نص السؤال: “هل تؤيد منع جماعة الإخوان من الترشح للرئاسة؟”.. فأجابها صلاح السعدني بما نصه:”إطلاقا.. ليه ما هما مصريين ووطنين ودي ناس عندها تجربة سياسية.. بقالها 80 سنة بيشتغلوا تحت الأرض وشديدي التنظيم.”

وتابع موضحا:”وبعدين لعلمك أول مؤسسة عملها الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه بعدما أنشأ جماعة الإخوان.. عمل فرقة المسرح الإسلامي وأول مخرج كان فيها كان الاستاذ عبدالمنعم.”

وأكمل صلاح السعدني في حديثه مبددا المخاوف التي كانت تتردد بشأن الإخوان وقتها بسبب حملة شيطنتهم:”وأنا أول لما مثلت في مسرح التلفزيون زمان أيام الاستاذ سيد بدير كان معايا زميل رحمة الله عليه اسمه الاستاذ محمد عثمان كان رجل محترم كان من ممثلي المسرح الإسلامي بتاع فرقة الاخوان المسلمين ده.. فانتوا خايفين من ايه مفيش قلق من حاجة.”

وفاة صلاح السعدني

وأعلن في مصر الجمعة، عن وفاة الفنان المصري الشهير صلاح السعدني، عن عمر ناهز الـ81 عاما.

وكان مصدر خاص كشف في تصريحات صحفية، أن الفنان صلاح السعدني أصيب منذ مدة طويلة بمرض الزهايمر وعانى من آثاره، إضافة إلى إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتكتمت عائلة السعدني بحسب ذات المصدر، بشدة على تفاصيل وضعه الصحي خلال الفترة الماضية، لكن حالته الصحية تدهورت كثيرا ليلة أمس الخميس، قبل وفاته.

وصلاح السعدني معروف أنه من مواليد عام 1943، وهو الشقيق الأصغر للكاتب الصحافي الساخر الراحل محمود السعدني.

ومنذ مسلسل “القاصرات” في عام 2013، غاب السعدني عن الأضواء والإعلام، فيما راجت قبل وفاته أخبار تفيد بإصابته بمرض ”الزهايمر“.

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