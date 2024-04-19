بعد تقارير الضربة الإسرائيلية.. مقطع فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان

وطن – نشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، مقطع فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان بعد أنباء عن هجوم إسرائيل فجر اليوم.

وقالت الوكالة إن مقطع الفيديو يؤكد أن القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان آمنة وغير مصابة بأي أذى.

المنشآت النووية في أصفهان تتمتع بالأمن الكامل وتقارير الإعلام الأجنبي حول حادثة في هذه المنشآت غير صحيح#ايران#اصفهان pic.twitter.com/77mE1U3Wde — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 19, 2024

وأضافت أنّ الأنباء التي تشير القاعدة الجوية بأصفهان بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم كاذبة وعارية عن الصحة.

وفي وقت سابق، كتبت الوكالة قائلة: “نظرا للحساسية الكبيرة، أطلقت الدفاعات النار حول قاعدة أصفهان الجوية، لكن حتى الآن لا يتم الحديث سوى عن احتمال وجود جسم طائر صغير، رغم أن هذا الأمر لم يتأكد بعد”.

في سياق متصل، أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، وقالت إنها تتابع الوضع عن كثب.

وقالت في بيان: “نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية”، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

هجوم على إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إيران إن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان وتم تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء البلاد، بينما تحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أنّه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من المحافظات، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن أنباء بسماع دوي أصوات قوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وبعد فترة من الغموض، أرجعت وكالة مهر الإيرانية أصوات الانفجارات إلى قيام الدفاع الجوي بإسقاط ثلاث مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان فجر الجمعة.

هذا الأمر صدر أيضا عن التلفزيون الإيراني الذي قال إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة.

تشديدات من السفارة الأمريكية

في سياق متصل، حظرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، الجمعة، على موظفيها وأفراد أسرهم السفر خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي إضافي بعد التقارير التي تفيد بشن إسرائيل ضربة داخل إيران.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين بإسرائيل، في تحذير أمني، إلى الحاجة المستمرة إلى الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي لأن الحوادث الأمنية غالبا ما تقع دون سابق إنذار.

وقالت إن البيئة الأمنية لا تزال معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة اعتمادا على الوضع السياسي والأحداث الأخيرة، وأوضحت أنه استجابة منها للحوادث الأمنية قد تفرض ودون إشعار مسبق، قيودا إضافية أو تحظر على موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل.

أستراليا تدعو مواطنيها للمغادرة

من جهتها، حثت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، مواطنيها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية على المغادرة إذا كان ذلك آمنا.

وقالت الوزارة في منشور على حساب “المسافر الذكي” على منصة إكس والذي تنشر فيه الوزارة توصياتها الخاصة بالسفر، إن “هناك تهديدا كبيرا بوقوع هجمات عسكرية انتقامية وهجمات ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة.