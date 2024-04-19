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الأمير النائم في أحدث صورة بعد مرور 20 عاماً على وجوده في المستشفى

بقلم
الأمير النائم

نشرت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال أحدث صورة للأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، إضافةً لصورتين له في مرحلة الطفولة.

أحدث صورة لـِ الأمير النائم

وقالت ريما بنت طلال على حسابها في منصة إكس: “مر عشرون سنة على وجودك في المستشفى . روحك الجميلة وقلبك الطاهر لم يغيبا عن قلوبنا لحظة . استودعتك حبيبي الوليد بن خالد عند الله الذي لا تضيع ودائعه “.

وتعرّض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005 بسبب السرعة الزائدة، حين كان عمره 16 عامًا، خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليطلق عليه لقب “الأمير النائم”.

الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال
الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال

 

والأمير خالد بن طلال، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى.

وسبق للأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال تحريك أعضاء من جسمه. فيما انتشرت أكثر من مرة أنباء عن وفاته، تبين لاحقاً أنها غير صحيحة.

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الأمير النائم

الأمير النائم في أحدث صورة بعد مرور 20 عاماً على وجوده في المستشفى

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